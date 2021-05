Israele, uccisi alti comandanti Hamas. Netanyahu: non è che l’inizio

Via a Comitato di emergenza per l’economia

Sempre Gantz ha ordinato la formazione di un Comitato di emergenza per l'economia, presieduto dal suo stesso ministero. Lo riferisce Times of Israel, spiegando che il Comitato permette al governo di controllare l'economia in modo da assicurare che beni e servizi essenziali vengano erogati ai cittadini in tempo di guerra. La sua formazione viene raramente ordinata, in genere prima di grandi operazioni militari o in caso di catastrofi naturali.

Israele chiude scuole al centro e al sud per una settimana

Il Comando interno dell'esercito ha deciso che le scuole del centro e del sud di Israele saranno chiuse per l'intera settimana a causa dei razzi da Gaza. Un milione circa di bambini resteranno così a casa. Inoltre in quelle stesse zone le attività commerciali possono restare aperte solo se hanno pronto accesso ai rifugi. Secondo le disposizioni militari, gli assembramenti di persone nelle zone indicate non possono superare le 10 persone all'esterno e 100 all'interno.

Gaza, jet Israele distruggono alto edificio residenziale

Aerei israeliani hanno bombardato e distrutto la torre al-Shourouk, un alto edificio residenziale di Gaza city, dopo aver avvertito gli abitanti di scappare. Immagini condivise su Twitter mostrano il crollo dell'edificio in una nuova la di fumo bianco. Ieri Israele aveva distrutto altri due alti edifici di oltre dieci piani a Gaza city, avvertendo sempre gli abitanti. A quanto riferisce Times of Israel, vi risiedevano alti comandanti di Hamas. Come riportato dai media di Gaza, gli abitanti della torre al-Shourouk erano stati avvertiti dell'attacco con alcuni “knock on the roof”, missili non esplosivi lanciati sul tetto come colpi d'avvertimento. Anche il responsabile della sicurezza dell'edificio era stato avvertito dagli israeliani.

Inviato Usa in missione: obiettivo de-escalation

Il vice segretario americano per gli affari israelo-palestinesi Hady Amr volerà in Israele oggi, mentre Washington aumenta il suo impegno volto a ridurre la violenza in corso tra Israele e Hamas. Lo hanno riferito due fonti al Times of Israel. Sarà il primo viaggio di Amr nella regione come funzionario dell'amministrazione Biden.