Israele al voto, il giorno del giudizio per «Re Bibi»

Gerusalemme - Le urne sono aperte. Già alle otto e mezza del mattino, in un quartiere ortodosso di Gerusalemme, poco distante da Yaffa Street, lunghe file di elettori, tutti rigorosamente ricoperti dai loro pastrani neri, e con il cappello nero sulla testa, attendono ordinatamente il loro turno. Anche le donne sono rigorosamente coperte, nonostante i raggi di un sole ancora estivo inducano a scoprirsi, come fannno le frotte di turisti che affollano Zion Square e le viuzze della città Vecchia.

Dicono che voteranno Shas, il partito degli ebrei ortodossi sefarditi. Per quale motivo? Molti di loro neppure lo sanno. Hanno ricevuto l'ordine dal rabbino. D'altronde il manifesto elettorale diffuso dai vertici del partito, appeso perfino sui lampioni, non lascia alternative a chi ha fatto dello studio dei testi sacri la ragione della sua vita : «Shas, il biglietto per il giorno del giudizio» . Sembrerebbe quasi una vendita, elettorale, delle indulgenze, il voto in cambio dell'eternità. Ma questa è solo una delle tanti anime di Israele, quella ultra-ortodossa, una minoranza, consistente, ma pure sempre una minoranza (circa il 12% della popolazione).



Il referendum su «re Bibi»

Nella seconda elezione in cinque mesi, tutti attendono, senza curarsi di dissimulare l'ansia, i dati sull'affluenza. Il numero di quanti degli oltre 6 milioni di aventi diritto voterà realmente sarà decisivo anche per l'attuale primo ministro, Benjamin Netanyahu. Nessuno come lui, come Bibi, ha mai governato tanto in Israele: 13 anni da primo ministro, di cui 10 ininterrottamente dal 2009. Più addirittura di David Ben Gourion, il padre della patria. Questa elezione, è forse la più incerta degli ultimi 20 anni. Il partito conservatore di Governo, il Likud, potrebbe anche non farcela. I sondaggi, per quanto possano valere, danno in lieve vantaggio il partito di centro, che strizza l'occhio a sinistra, Blu e Bianco, guidato dall'ex capo di Stato maggiore Benny Gantz.

Ma ciò che rende questa elezione diversa dalle altre è il fatto che somiglia sempre di più ad un referendum su «Re Bibi», sul suo operato, sul suo futuro. Se ottenesse il quinto mandato, probabilmente riuscirebbe ad ottenere un salvacondotto grazie all'immunità, e scampare così il pericolo di essere incriminato per tre casi di corruzione. Ma non sarà una sfida solo tra centristi e conservatori, tra Blu e Bianco e Likud. Nessuno di loro avrà la maggioranza per governare. (in Israele nessuno paritito l'ha mai avuta in 70 anni).