Israele al voto con lo spettro di un altro stallo politico Gli ultimi sondaggi danno un testa a testa tra il premier uscente, Bibi Netanyahu, e lo sfidante di centro, Benny Gantz di Roberto Bongiorni

Israele rischia stallo, nuovo voto tra misure antivirus

Sarà davvero la volta buona? Si riuscirà finalmente a dare un nuovo Governo ad un Paese che da troppo tempo è orfano di un budget nazionale?

Le domande più ricorrenti tra i 6,5 milioni di israeliani chiamati alle urne (nei 10.631 seggi elettorali) per rinnovare il Parlamento, la Knesset, difficilmente avranno una risposta rapida. Forse nemmeno nei prossimi giorni.

Da lunedì mattina alle 7 (le 8 in Italia), comunque, i seggi sono aperti. Chiuderanno alle 22. Poi saranno ore frenetiche. Poche volte come in questa occasione, l’affluenza giocherà un ruolo determinante. Un'elezione senza precedenti



Un’elezione senza precedenti

Nella terza elezione in meno di un anno, fatto mai accaduto nella giovane storia di Israele, si aggiungono altri due fatti senza precedenti: è il primo voto che si svolge sotto l’emergenza del coronavirus (sono stati allestiti seggi speciali in tendoni sanitari trasparenti e sigillati per i 5.600 elettori messi in quarantena). Ed è la prima volta che uno dei due aspiranti primi ministri, in questo caso il premier uscente Benjamin Netanyahu, corre con una formale incriminazione per corruzione sul capo. Anche se vincerà, il prossimo 17 marzo dovrà comunque presentarsi in Tribunale per la prima udienza del processo contro di lui.

Altra novità: è probabilmente la prima elezione in cui, se un candidato dovesse vincere (in questo caso Netanyahu), è in palio l’annessione ad Israele di gran parte delle colonie israeliane in Cisgiordania, nel cuore dei Territori Palestinesi. Se avvenisse, sarebbe la pietra tombale su qualunque futuro processo di pace tra israeliani e palestinesi.