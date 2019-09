Israele, il voto di martedì che l’America di Trump aspetta con ansia

Dopo soltanto cinque mesi, gli israeliani torneranno nuovamente alle urne. In aprile Netanyahu ha vinto le elezioni, ma non è riuscito a formare una coalizione di maggioranza alla Knesset (almeno 61 seggi su 120). Stavolta la sfida tra il Likud e il partito centrista “Blu- Bianco”, guidato dall’ex capo di stato maggiore Benny Gantz è ancor più serrata (i sondaggi danno in lieve vantaggio Gantz).

Eppure, finora il silenzio di Trump è stato quasi assordante. Nessun regalo elettorale a Bibi, nessuna parola di incoraggiamento. Nessun commento neanche all’estremo tentativo fatto martedì 10 settembre da Netanyahu per guadagnare consensi: l’annuncio di voler annettere la valle del Giordano (di cui 2/3 sono Territori palestinesi della Cisgiordania), e gli insediamenti a Israele. Netanyahu ha precisato di averlo concordato con la Casa Bianca. Domenica, poi, il governo israeliano ha approvato la legalizzazione dell’avamposto di Mevoot Yericho, situato a breve distanza da Gerico, in Cisgiordania. La formalizzazione della procedura avverrà solo dopo la formazione del nuovo governo.

Sembra che Trump, a cui piace sostenere i cavalli vincenti, abbia subodorato che qualcosa potrebbe non andare come previsto. E cominci a prendere le distanze dall’amico Bibi. Il quale, se non vincesse le elezioni potrebbe presto essere incriminato per tre casi di corruzione. Su un altro strategico argomento - il dossier nucleare iraniano - Trump pare allontanarsi dall’oltranzismo di Bibi. Quasi avesse compreso che un accordo con l’Iran è di gran lunga preferibile ad una grande guerra mediorientale. La disponibilità, di voler incontrare il presidente iraniano Hassan Rouhani, forse già tra pochi giorni all’Assemblea generale dell’Onu, è vissuta come un tradimento dall’entourage di Netanyahu. Al quale non ha fatto presumibilmente piacere un’altra mossa di Trump; il licenziamento del suo Consigliere alla sicurezza nazionale, John Bolton, l’uomo anti-Iran.

Ben inteso. Trump non può fare a meno di Netanyahu. Per una serie di ragioni. La nuova politica americana in Medio Oriente, affidata da Trump a suo genero, Jared Kushner, 38 anni, ebreo conservatore molto vicino a Netanyuahu, appare in linea con quella condivisa da Bibi: isolare l’Iran e creare un blocco di monarchie sunnite, guidato dai sauditi, da contrapporre a Teheran. Scegliere i sauditi come partner strategici (in sicurezza ma anche in lucrosi affari con gli Usa), non sembra aver infastidito più di tanto Netanyahu.