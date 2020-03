Brusaferro (Iss): «Raggiunto il plateau, ma non abbassare la guardia» Fondamentale rispettare le regole e il distanziamento sociale. La fascia d’età che paga il tributo più forte al virus è quella dai 70 in poi di Nicoletta Cottone

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli con il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro (Ansa)

«Le misure stanno funzionando». Con un grafico il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro rende noto che si apre uno spiraglio di ottimismo in Italia sul fronte del Coronavirus. Con una serie di luci e ombre: con la più alta circolazione nel nord, una intermedia con migliaia di casi e una a limitata circolazione, con un numero contenuto di casi. IL presidente Brusaferro ha evidenziato la decrescita dei nuovi casi in Lombardia, anche «se il loro numero è ancora significativo». E una decrescita nelle Marche.

Siamo al plateau

«La curva ci dice che siamo al plateau, ma non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita, ma che dobbiamo iniziare la discesa. E la discesa si comincia applicando le misure in atto».E ha precisato che «dire che siamo arrivati al plateau, vuol dire che siamo arrivati al picco, ma il picco non è una punta, ma un pianoro. Ora dobbiamo scendere dall’altra parte». Bisogna però «essere cauti poichè - ha spiegato - dalla situazione di pianoro l’epidemia può ripartire se molliamo rispetto alle misure di contenimento e isolamento in atto». Insomma non dobbiamo abbassare la guardia, ma gestire la discesa.

Evitare di perdere il controllo dell’epidemia

Brusaferro ha sottolineato come ora le scelte che dovranno essere prese in una fase di curva discendente «dovranno evitare comunque di perdere il controllo dell’epidemia». E ipotizzando la ripresa di alcune attività, ha spiegato, che bisognerà comunque «tenere sotto controllo strettissimo i moltiplicatori dell’epidemia, tra cui le case di cura». Insomma per ora è prematuro immaginare di allentare le misure perché «occorre vedere la velocità di discesa della curva e ad oggi è difficile immaginare un azzeramento dei contagi». Secondo le previsioni si attende un appiattimento della curva, per poi passare a una lenta flessione. Fino ad arrivare all’azzeramento che secondo lo studio dell’Einaudi Institute for Economics and Finance è ipotizzata fra il 1° e il 10 maggio.

L’indice di trasmissione è vicino a 1

Poi l’indice di trasmissione del virus, il cosiddetto R con zero, che ora, ha spiegato Brusaferro, «è vicino all’uno» - che significa che un positivo ha la potenzialità di infettare una persona - ma dobbiamo arrivare sotto il valore uno». Brusaferro ha detto che questo indice deve essere mantenuto sotto l’uno, intorno allo 0,5, con misure efficaci». Per raggiungere invece il valore zero contagi, per Brusaferro «ci vorranno mesi».

Fondamentale il distanziamento sociale

Fondamentale rispettare le regole e il distanziamento sociale. La fascia d’età che paga il tributo più forte al virus è quella dai 70 in poi. L’Istituto superiore di sanità dal 28 febbraio coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle regioni e provincie autonome e dal Laboratorio nazionale di riferimento dell’Istituto superiore di sanità.