Iss, 3.266 focolai Covid (909 nuovi), 14 nelle scuole: pronti a intervenire in caso di peggioramento Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. Rt a 1,01, in 12 Regioni è superiore. Continua a salire il numero delle persone ricoverate

(foto Ansa)

Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. Rt a 1,01, in 12 Regioni è superiore. Continua a salire il numero delle persone ricoverate

2' di lettura

Nel periodo 10-23 settembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01. Sono 12 le Regioni/PPAA con un Rt maggiore di 1 questa settimana. È quanto mette in evidenza il consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, relativo alla settimana 21-27 settembre.

Bisogna tuttavia «interpretare con cautela - afferma il report - l'indice di trasmissione nazionale in questo particolare momento dell'epidemia. Infatti, l'Rt calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l'indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale».

Iss: 3.266 focolai di cui 909 nuovi, 14 nelle scuole

Il monitoraggio riporta di 3.266 focolai attivi, di cui 909 nuovi, entrambi in aumento per la nona settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2.868 focolai attivi di cui 832 nuovi). Questa settimana sono stati segnalati anche 14 focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico, anche se attualmente non è sempre confermata. Nelle prossime settimane si potrà meglio valutare l'impatto dei contagi nelle scuole.

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Virus in tutto il Paese, su casi per nona settimana

Il virus oggi circola in tutto il Paese e si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 34,2 per 100mila abitanti (periodo 14/9-27/9 contro i 31,4 per 100mila abitanti nel periodo 7/9-20/9). Questa settimana si osserva un lieve aumento dell'età mediana dei casi (42 anni contro i 41della settimana precedente).

Continua a salire il numero delle persone ricoverate

A livello nazionale continua a salire il numero di persone ricoverate (2846 vs 2365 in area medica, 254 vs 222 in terapia intensiva nei giorni 27/9 e 20/9, rispettivamente) e, conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva. Il report ribadisce dunque la necessità di rispettare i provvedimenti quarantenari e le altre misure raccomandate dalla autorità sanitarie sia per le persone che rientrano da Paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell'autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso.