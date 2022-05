Iss, Cristoforetti fa i conti con quel che resta della collaborazione spaziale

Per la verità la situazione, che ha visto rompere tutte le collaborazioni in atto fra Russia e altri Paesi, comprese quelle con l'Italia, per la Iss sembra ammorbidirsi. Il capo della Roscomos, Dmitry Rogozin, che ha tempestato di dichiarazioni molto dure le ultime settimane, ha fatto sapere che la Russia non lascerà all'improvviso la Iss, come aveva di fatto minacciato a fine marzo, ma per il momento la collaborazione continua e comunque, stando così le cose, la Russia darà un preavviso di un anno prima di abbandonare la Iss.

È stato detto molte volte nelle ultime settimane, ma val la pena di ricordarlo: la Stazione spaziale internazionale è un’impresa collettiva di Stati Uniti, Unione europea, Russia, Giappone e Canada e può essere gestita solamente in accordo, nessuno dei soci può togliersi, pena il non funzionamento della Iss stessa, che vorrebbe dire il fatto che viene lasciata cadere sulla Terra, anche se in modo controllato.

È comunque la fine di un modo collaborativo che ora, per lo spazio e probabilmente oltre, vedrà due blocchi contrapposti: Cina più Russia e forse India e Occidente dall'altra parte. Si comincia coi prossimi programmi lunari che Nasa ed Esa non intendono spartire con Russia e Cina.

Per il resto Samantha Cristoforetti è arrivata sulla Iss: le immagini dell'accoglienza, tradizionale, tra i nuovi e vecchi astronauti, la mostrano letteralmente radiosa mentre abbraccia i suoi compagni, russi compresi.

Originaria di Malè, paese trentino capoluogo della Val di Sole, ha un precedente di 199 giorni passati nella Iss, uno dei periodi più lunghi in assoluto fra gli astronauti, ha studiato in italia e a Monaco di Baviera, e ha anche ricevuto un paio di lauree honoris causa, ma soprattutto è una grande specialista di ingegneria spaziale e ogni suo atteggiamento, anche per questo viaggio, dimostra una perfetta professionalità.