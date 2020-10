Iss: indice Rt in Italia sale a 1,7, cinque regioni già in scenario 4 Il report: rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni

(foto Ansa)

Il report: rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni

Nel periodo 08 - 21 ottobre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane, con valori superiori a 1,5. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Il quadro complessivo vede l'epidemia in Italia in «rapido peggioramento» e ancora compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4.

Rischio alto per 11 regioni , 5 già in scenario 4

Sono in particolare 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2 e 4 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono nello scenario 4. Delle 11 regioni, 5 sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale ma il dato non è attendibile perché la sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione. Altre 8 Regioni e Province autonome sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Quelle a rischio alto sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, la Valle d'Aosta e il Veneto.

Si conferma pertanto una situazione «complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane».