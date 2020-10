Iss, in Italia l’1% delle vittime Covid è under 50: sono 407 Il report dell’Istituto superiore di sanità rileva che nel secondo trimestre aumenta leggermente l'età media (da 77,8 a 81,7 anni) e i decessi di persone con 3 o più patologie preesistenti

Il report dell’Istituto superiore di sanità rileva che nel secondo trimestre aumenta leggermente l'età media (da 77,8 a 81,7 anni) e i decessi di persone con 3 o più patologie preesistenti

L’1% dei 36.008 pazienti deceduti per Coronavirus avevano meno di 50 anni. Sono in tutto 407: 89 avevano meno di 40 anni e, di questi, 14 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. I dati emergono dal Repor aggiornato al 4 ottobre dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione in Italia, realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

L’età media è 80 anni

Nei tre mesi estivi è anche aumentata l’età media dei decessi. «Il dato - scrive l'Iss in un tweet - può essere spiegato da maggiori conoscenze sull’infezione e maggiori capacità di cura». L'età media dei pazienti deceduti e positivi a Sars-Cov-2 è 80 anni ed è più alta di oltre 25 anni rispetto a quella di coloro che hanno contratto l'infezione».

Aumentano i decessi di persone con 3 o più patologie

Mettendo a confronto le caratteristiche dei decessi nei due trimestri marzo-maggio e giugno-agosto 2020, il report rileva che nel secondo trimestre aumenta leggermente l'età media (da 77,8 a 81,7 anni) e aumentano i decessi di persone con 3 o più patologie preesistenti.

Raddoppiate fibrillazione atriale e demenza

Soprattutto fibrillazione atriale e demenza, sono più che raddoppiate. L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comune nei pazienti deceduti (94,7% dei casi), seguita da danno renale acuto (23,2%), sovrainfezione (18,2%) e danno miocardico acuto (10,9%).

Le terapie utilizzate

La terapia antibiotica è stata comunemente utilizzata nel corso del ricovero (86,6% dei casi), meno usata quella antivirale (57,9%), più raramente la terapia con corticosteroidi (43,5%). In 1.138 casi (26,3%) sono state utilizzate tutte e tre le terapie.