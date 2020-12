Iss, numero nuovi casi Covid ancora significativo La conferenza stampa Iss-Ministero della salute sul report settimanale delle regioni a cura della cabina di regia

«Il numero di nuovi casi è ancora significativo anche se la curva è in decrescita», in Italia e in Europa. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute. «La situazione dell’epidemia rimane grave. Dobbiamo evitare che un rilassamento delle misure adottate in questi giorni provochi una ripresa della curva dei contagi», ha aggiunto.

Decrescita lenta

«È una situazione in decrescita - ha riconosciuto Brusaferro -, ma in decrescita lenta. Il nostro obiettivo è ridurre quanto prima il numero dei nuovi casi.Il periodo delle Feste è quello in cui dobbiamo fare tutti gli sforzi per garantire che a gennaio si determina una decrescita dei nuovi casi». E la riduzione della mobilità nei prossimi giorni è una delle strategie da mettere in campo.

Incidenza 193 per 100mila abitanti, ancora troppo alta

«Al 9 dicembre - ha ricordato Brusaferro - l'incidenza è di 193 per 100mila abitanti, un numero molto alto con differenze tra regioni ma questo è un numero ancora lontano, ribadisco lontano, dalla nostra possibilità di muoverci dalla mitigazione al contenimento che ricordo la nostra capacità di tracciare puntualmente tutti i nuovi casi».

Solo Molise e Veneto con Rt maggiore di 1

Dall’aggiornamento del report settimanale del ministero della Salute e dell'Iss con i dati relativi alla settimana 30 novembre 6 dicembre, aggiornati al 9 dicembre è emerso che sono solo due le regioni con l'Rt maggiore di 1: Molise (1.48) e Veneto (1.01). Le restanti sono tutte sotto il valore soglia di 1. La Basilicata ha il valore più' basso in tutta Italia con un indice Rt di trasmissione del contagio a 0.66.