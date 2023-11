Issimo City, la proposta elettrica made in Italy

Lo scooter elettrico Issimo City è prodotto nello storico stabilimento di Motori Minarelli a Bologna: dispone di un telaio a traliccio in alluminio e di due grandi ruote da 16 pollici, in grado di superare gli ostacoli cittadini come rotaie e buche. Il motore inboard da 3kW, fissato al telaio, consente di abbattere le masse non sospese per un maggior comfort. Lo scooter Fantic è disponibile in due versioni: L1 ed L3; la prima è un ciclomotore di 45km/h mentre la L3 è paragonabile a un motociclo 125 cc. Issimo City, in entrambe le versioni, è dotato di batteria standard da 2,2Kwh che può essere integrata fino a 4,4 kWh: l’autonomia totale di 72 km per la versione L1 (ciclo Wmtc) sale così a oltre 140 km con la doppia batteria. Il gruppo batterie, estraibile per una ricarica domestica, è alloggiato in un telaio posteriore in tecnopolimero rinforzato. Issimo City ha avviamento Keyless e uno schermo lcd da 5”.



