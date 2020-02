Istanbul, aereo della Pegasus Airlines si spezza durante l’atterraggio, un morto Le persone a bordo erano in tutto 177, compresi i 6 membri dell'equipaggio

Un aereo in arrivo da Smirne si è spezzato dopo essere uscito di pista all'atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, nella parte asiatica della città. Secondo gli ultimi aggiornamenti, resi noti dal ministro della Salute turco, c’è una persona deceduta, mentre i feriti sarebbero 157. Il prefetto Ali Yerlikaya in precedenza aveva spiegato che le persone a bordo erano in tutto 177, compresi i 6 membri dell'equipaggio e 12 bambini.

L’aereo, un Boeing 737-800 della Pegasus Airlines, si è spezzato in tre tronconi durante l’atterraggio, come ha riferito il ministro dei Trasporti turco Cahit Turhan. I passeggeri sono stati tutti evacuati, mentre la procura della città sul Bosforo ha aperto un’inchiesta.



Secondo la dinamica ricostruita dal prefetto di Istanbul, l'aereo è precipitato in un burrone per 30-40 metri dopo essere uscito di pista. Le immagini trasmesse dalle tv turche mostrano il Boeing che atterra ma non riesce a frenare, fino a uscire dalla pista e schiantarsi contro un muro. Secondo Ntv, l'aereo ha tentato di atterrare nonostante i forti venti di coda; i due voli precedenti avevano rinunciato all'atterraggio proprio a causa del vento. Ma non si esclude neppure che il Boeing abbia iniziato in ritardo e a una velocità eccessiva le manovre d'atterraggio per un errore dei piloti.

Alcune delle persone a bordo sono scese dall'aereo da sole, secondo quanto ha riferito il ministro dei Trasporti Turan. Gli altri sono stati evacuati dalle squadre di soccorso, giunte insieme ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio a bordo.

I voli in arrivo all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul sono stati dirottati verso lo scalo principale della metropoli sul Bosforo, il Grande Aeroporto di Istanbul. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area proseguiranno per diverse ore.