Istanbul, bruciante sconfitta per Erdogan. Rivince l’opposizione

Per Erdogan perdere Istanbul è una sconfitta cocente. La città sul Bosforo non è soltanto il luogo dove è nato, nel quartiere popolare di Kasımpaşa. A Istanbul Erdogan ha iniziato la sua carriera politica. E sempre a Istanbul, nel 1994, il Sultano ha coronato i suoi sogni divenendo sindaco (e poi premier nel 2002). Nel corso degli ultimi 25 anni il suo partito, l'Akp, non è mai stato sconfitto in città.