Istat: nel 2021 crescita del 4,7% e nel 2022 Pil in aumento del 4,4% Per l’istituto di sttistica inflazione in crescita nei prossimi mesi e disoccupazione al 9,8% nel 2021 (in calo al 9,6% nel 2022)

Draghi: l'Italia vuole ripartire. Non basta tornare al pre-Covid