Istat: nel 2021 crescita Pil +6,6%, deficit e debito in discesa. Sale la pressione fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nel 2021 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.781.221 milioni di euro correnti, con un aumento del 7,5% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è cresciuto del 6,6%. Lo rileva l’Istat precisando che «nel 2021 l’economia italiana ha registrato una crescita di intensità eccezionale per il forte recupero dell’attività produttiva, dopo un 2020 caratterizzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria». A trascinare la crescita del Pil è stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito contributi molto limitati. Va precisato che nella stima preliminare del 31 gennaio, la crescita del volume del Pil, relativa al 2021, era stata del 6,5%.

Istat: deficit Italia sceso al 7,2% nel 2021

Buone notizie anche sul fronte del deficit. Nel 2021 il deficit delle Amministrazioni pubbliche (AP), misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -7,2 %, a fronte del -9,6 % nel 2020. Lo rileva l’Istat precisando che «l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche ha registrato un netto miglioramento rispetto al 2020 per il buon andamento delle entrate a fronte del più contenuto aumento delle uscite, nonostante il protrarsi delle misure di sostegno introdotte per contrastare gli effetti della crisi». Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -3,6% (-6,1% nel 2020).



Loading...

Debito scende al 150,4% nel 2021

Il debito pubblico italiano è sceso invece al 150,4% del Pil nel 2021. Lo afferma sempre l’Istat ricordando che nel 2020 il debito era stato pari al 155,3% del prodotto interno lordo

Pressione fiscale 2021 salita al 43,4%



Nel 2021 però la pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 43,4%, in aumento rispetto all’anno precedente (42,8%). Lo rileva l’Istat precisando che l’aumento è dovuto alla maggior crescita delle entrate fiscali e contributive (+9%) rispetto a quella del Pil a prezzi correnti (+7,5%).

Corre carrello spesa, oltre 4%



A febbraio «le tensioni inflazionistiche si propagano, in particolare ai beni alimentari, i cui prezzi accelerano di oltre un punto, trascinando oltre il 4% anche la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”». È quanto evidenzia ancora l’Istat commentando l’ottavo aumento consecutivo dell’inflazione e precisando che il mese scorso hanno accelerato sia i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +3,2% di gennaio a +4,2%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +4,3% a +5,4%).