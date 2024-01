L’inflazione cala ancora a dicembre, nel 2023 si ferma al 5,7%: su i prezzi di zucchero e olio, giù lo smartphone

La riduzione nel 2023

Nella fase del 2023, si riduce progressivamente la diffusione degli aumenti. Tra gennaio e dicembre, la soglia che delimita la coda estrema della distribuzione risulta quasi dimezzata: all’inizio dell’anno infatti il 10 per cento dei prodotti a più elevato tasso di crescita del prezzo ha fatto registrare aumenti non inferiori al 17,5%, mentre a dicembre la stessa quota evidenzia incrementi non superiori al 8,9%. in termini di peso, nel 2022, l’incidenza delle diminuzioni di prezzo, dopo essersi fortemente ridotta nell’anno precedente, è rimasta su valori di poco superiori all’11% (con una netta prevalenza delle diminuzioni più moderate, comprese tra lo zero e il -5%). Nello stesso anno, il peso dei prodotti che evidenziano aumenti dei prezzi maggiori del 10% è andato crescendo dal 12,6% di gennaio al 22,7% di dicembre. In particolare, gli aumenti superiori al 20%, che a inizio 2022 rappresentavano il 4,9% del peso del paniere, a dicembre arrivano a pesare per l’8,1%.Nel 2023, il peso dei prodotti con prezzi in calo si è più che raddoppiato, passando dal 7,3% di gennaio al 15,5% di dicembre, con un aumento significativo del peso delle riduzioni di prezzo più marcate (quelle superiori al 5%). Per contro, il peso dei prodotti che registrano aumenti di prezzo superiori al 10% è sceso dal 22,4% al 2,9%. La flessione è stata più marcata per gli incrementi di prezzo superiori al 20%, la cui incidenza dall’8,8% di gennaio all’1,1% di fine anno. Nella media del 2023, i prezzi al consumo sono risultati del 16,2% più elevati rispetto al 2019.

Aumenti più marcati per i beni energetici

Con riferimento alle tipologie di prodotto, gli aumenti cumulati più marcati si sono registrati per i Beni energetici (59,4%), per i Beni alimentari non lavorati (21,7%) e per quelli trasformati (21,5%). Tassi di crescita sensibilmente più moderati hanno fatto registrare i Tabacchi (6,3%), i Servizi relativi all’abitazione (6,4%) e i Servizi Vari (6,9%). Un moderato calo si registra al contrario per i Servizi relativi alle comunicazioni (-0,4%). Considerando la distribuzione per classi di ampiezza percentuale della variazione cumulata di prezzo, circa un terzo del paniere (in termini di peso) evidenzia aumenti che si collocano attorno al dato medio: i prodotti che, nel periodo considerato, registrano un aumento compreso tra il 10% e il 20% pesano complessivamente per il 32,7% del totale.Tra il 2019 e il 2023, più di un quinto del paniere (22,6%) evidenzia aumenti superiori al 20%. Di questi prodotti circa la metà (10,9%) appartengono al comparto dei Beni alimentari, e circa un quarto a quello dei Beni energetici (5,4%).

Dallo zucchero al latte, i prodotti con aumenti di prezzo maggiori

Tra i prodotti alimentari a maggiore tasso di crescita del prezzo nel periodo 2019 – 2023 figurano lo zucchero (64,8%), il riso (+50,0%), l’olio di oliva (42,3%), la pasta secca (40,1%), il burro (36,5%), il latte intero (21,9%). Cali di prezzo interessano poco meno del 10% del paniere. Tra i prodotti con la maggiore flessione del prezzo, vi sono gli apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni (-45,7%) e gli smartphone (-36,7%). Tra gli anni 2019 e 2023, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo ha fatto registrare una variazione del 17,2%. Nello stesso arco di tempo la crescita cumulata dell’indice generale calcolato per la prima sottopopolazione (minore livello di spesa equivalente) è risultata pari al 21,7%. Con riferimento all’ultimo gruppo di famiglie (con i livelli di spesa più elevati), il tasso cumulato di inflazione è pari a 15,2%. I differenziali di inflazione più ampi tra la prima e l’ultima sottopopolazione si registrano per i Beni energetici (rispettivamente +69,6% e +56,1%), per i Servizi vari (+9,3% e +6,5%) e per gli Alimentari lavorati (+20,9% e +18,5%). Al contrario, una dinamica relativamente più marcata per l’ultimo gruppo di famiglie si registra per gli Altri beni (+11,1% per le famiglie più abbienti contro il 7,0% di quelle a minore capacità di spesa), per i Servizi relativi ai trasporti (nell’ordine 11,8% e 8,9%) e per i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+14,1% a fronte di +11,9%).





