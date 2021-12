Istat, Censimento 2020: sono sempre più i laureati ma resta il divario territoriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre più laureati ma resta il divario territoriale. Emerge dai dati Istat del «Censimento della popolazione e dinamica demografica 2020». «Il livello di istruzione rilevato in Italia in occasione del Censimento 2020 è analogo a quello registrato l'anno precedente. La maggior parte della popolazione di 9 anni e più, esattamente il 36,0%, ha conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, il 29,3% la licenza di scuola media, il 15,4% la licenza di scuola elementare, il 4,4% non possiede un titolo di studio». «I laureati, compresi coloro che hanno un diploma di Alta formazione artistica musicale o coreutica , si attestano al 14,5% mentre i dottori di ricerca sono 236.086 - prosegue -. Rispetto al 2019 diminuiscono gli alfabeti che non hanno concluso un corso di studi (dal 4,0% al 3,8%) così come le licenze elementari passano dal 16,0% al 15,4% e quelle di scuola media dal 29,5% al 29,3%. Aumentano, sia in valore assoluto che relativo, i diplomati e i titoli terziari di I e II livello e restano stabili, in percentuale, gli analfabeti e i dottori di ricerca».

Analfabeti

«Gli analfabeti e gli alfabeti senza titolo di studio presentano quote superiori al valore nazionale (4,4%) nel Sud (5,6%) e nelle due Isole maggiori (5,5%) - è scritto nel documento - lo stesso accade per le licenze di scuola elementare e media. A partire dai diplomi di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale la tendenza si inverte, con livelli più alti nelle regioni settentrionali e del Centro», emerge ancora dai dati. «Il Lazio è la regione con più laureati (18,5%), seguita da Abruzzo (15,9%), Umbria (15,7%) e Molise (15,6%) - conclude - sopra la media nazionale (14,5%) si collocano anche Emilia-Romagna (15,5%), Marche (15,4%), Lombardia, provincia autonoma di Trento (15,3%) e Liguria (15,1%)».

Italiani e stranieri

Dai dati emerge che la «diversa articolazione del grado di istruzione tra italiani e stranieri deriva non solo dal background migratorio ma anche dalla struttura per età e genere che li caratterizza. Per i cittadini italiani la quota più elevata si ha in corrispondenza del diploma di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale (36,0%), seguita dalle licenze di scuola media (28,9%), dalle licenze elementari (16,0%) e dai titoli terziari di I e II livello (inclusi i dottorati di ricerca) che superano di poco la soglia del 15% (15,2%). Chiudono la graduatoria gli italiani senza un titolo di studio che si fermano al 3,9%». «Tra i cittadini stranieri, il 36,2% è diplomato e il 32,8% è in possesso della licenza di scuola media. In terza posizione, a differenza degli italiani, si collocano i laureati (11,9%) con una percentuale superiore a quella delle licenze elementari (10,4%) - prosegue Istat - Infine, su 100 stranieri, quasi nove sono analfabeti o, pur sapendo leggere e scrivere, non hanno un titolo di studio”. Un divario importante tra italiani e stranieri si verifica per coloro che non hanno terminato un corso di istruzione. In proporzione, infatti, gli stranieri senza un titolo di studio sono più del doppio rispetto agli italiani: per i primi il valore è prossimo al 9% (8,6%), per i secondi non arriva al 4,0% (3,9%), conclude il dossier.