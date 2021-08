Istat: con il coronavirus stop ai progressi in Italia sullo sviluppo sostenibile

12' di lettura

Dall’ analisi complessiva degli indicatori di sviluppo sostenibile in Italia al 2019 emerge un quadro complessivamente positivo rispetto a 10 anni prima, con il 60,5% delle misure in miglioramento, il 19,1% invariate e il 20,5% in peggioramento. «L'intensità dei segnali favorevoli - prosegue - diminuisce significativamente considerando i dati aggiornati al 2020: rispetto all'anno precedente scende al 42,5% la quota di misure in miglioramento mentre sale al 37% quella di misure in peggioramento». Lo attestano i dati Istat con il Rapporto Sdgs (Sustainable Development Goals) 2021, che esamina nel dettagio lo stato dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 target in cui sono declinati.Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

In vantaggio il nord-est rispetto al sud

La mappa regionale dello sviluppo sostenibile segnala un vantaggio consolidato del nord-est rispetto a sud e isole. In vantaggio risultano le province autonome di Bolzano e Trento, dove più del 40% degli indicatori si trovano nel quinto quintile, quello più virtuoso. Distribizione favorevole anche in Valle d'Aosta (40,6%). Nel nord-ovest gli indicatori assumono una distribuzione più favorevole in Lombardia (25,2% nel quinto quintile) rispetto a Liguria e Piemonte (rispettivamente 13,5% e 12,9%). Nelle regioni centrali emerge la posizione meno favorevole del Lazio, che presenta un numero più elevato di indicatori nel secondo quintile (32,7%) rispetto a Marche, Toscana e Umbria, caratterizzate da una prevalenza di indicatori nel terzo e quarto quintile. Nelle regioni meridionali i valori degli indicatori sono tra i più bassi, con una prevalenza nel primo quintile - quello più svantaggiato - soprattutto in Sicilia, Campania e Calabria (rispettivamente 56,8%, 54,1% e49,3%) mentre in Abruzzo la distribuzione appare più vicina a quella del Lazio.

Goal 1 - Sconfiggere la povertà

Il report segnala che nel 2020 oltre 2 milioni di famiglie (pari al 7,7%), per un totale di oltre 5,6 milioni di individui(9,4%), risultano in condizioni di povertà assoluta. Rispetto allo scorso anno, l'incidenzadella povertà cresce soprattutto nel Nord-ovest (10,1% individui in povertà assoluta; +3,3 punti percentuali rispetto al 2019) e nel Nord-est (8,2%, +1,6 punti percentuali). L’incidenza della povertà assoluta aumenta in misura significativa in tutte le fasce di età, tranne per gli over 65. Nel 2020 l'appartenenza a famiglie composte da soli anziani o nelle quali è presente un anziano - spesso titolare di un reddito da pensione - riduce il rischio di trovarsi in condizione di povertà assoluta. La diffusione dei contagi ha avuto un impatto significativo sulla mancata richiesta di prestazioni sanitarie.La quota di persone che dichiarano di aver rinunciato a una visita medica pur avendone bisogno è salita al 9,6% nel 2020 dal 6,3% del 2019 e tra questi circa la metà ha segnalato come causa un problema legato al Covid-19.

Goal 2 - Sconfiggere la fame

Nel 2019 l'1,6% delle famiglie italiane presenta segnali di insicurezza alimentare, cioèdichiara di non aver avuto, in alcuni periodi dell'anno, denaro sufficiente per comprare ciboe di non potersi permettere un pasto proteico almeno due volte a settimana. Il dato è in leggero rialzo per la prima volta dal 2013.Tra i bambini più piccoli (3-5 anni) quasi uno su tre è in sovrappeso. La proporzione scende a uno su quattro se si considerano bambini e adolescenti (3-17 anni). La situazione è più grave nel Mezzogiorno. I dati 2019 interrompono la tendenza positiva degli ultimi anni, rafforzando le preoccupazioni per la salute dei più giovani e degli adulti di domani. Nel 2019, l'estensione delle coltivazioni biologiche raggiunge il 15,8% della superficie agricola utilizzata inItalia, quasi il doppio della media Ue. Tuttavia, il tasso di crescita annuo delle superfici convertite all'agricolturabiologica o in fase di conversione (+1,8%) è il più basso dal 2012 e negativo nel Mezzogiorno.Migliorano gli indicatori di pressione dell'agricoltura sull'ambiente. Nel 2019 sono stati distribuiti 485 kg difertilizzanti e 13,2 di fitofarmaci per ettaro, rispettivamente il 5% e il 3,1% in meno dell'anno precedente. Diminuiscono anche le emissioni di ammoniaca (-1% sull'anno precedente e -7,4% dal 2009), che restano entro i limiti fissati dalle direttive comunitarie.

Goal 3 - Salute e benessere

Nel 2020 i decessi per il complesso delle cause sono stati 746.146, il valore più alto mai registrato in Italia dal secondo dopoguerra (100.526 in più rispetto alla media 2015-2019, con una percentuale di eccesso di mortalità del 15,6%). Nella stagione invernale 2020/2021 la copertura vaccinale antinfluenzale per la popolazione sopra i 65 anni è sensibilmente aumentata rispetto alla stagione precedente passando dal 54,6% al 66,5%. Nel 2020 torna ad aumentare dopo oltre 10 anni la quota di uomini di 14 anni e più che presentano comportamenti a rischio nel consumo di alcol (23,6%; +1,3 punti percentuali rispetto al 2019). Stabile invece la quota di donne (10,2%). Resta invariata anche la percentuale di uomini e donne di 14 anni e più che dichiarano di fumare: 15,8% per le donne e 22,5% per gli uomini.