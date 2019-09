Debito/Pil: Bankitalia rivede al rialzo con nuovi criteri a 134,8%

L’Istat ha rivisto i conti nazionali in linea con quanto concordato in sede europea a cinque anni dal passaggio al SEC 2010. Alla luce della revisione l’Istituto ha rivisto leggermente al ribasso il pil per il 2018 che cresce dello 0,8% invece che dello 0,9 per cento (imagoeconomica)

Nel 2018 il debito pubblico è stato complessivamente rivisto al rialzo di 58,3 miliardi al 134,8 per cento del Pil dal 132,2% stimato in precedenza. Lo comunica Bankitalia in una nota, completando così le revisioni dei conti

pubblici avviate dall’Istat. Bankitalia precisa comunque che: «La revisione non ha alcun impatto sulla valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche. Gli interessi maturati annualmente sono sempre stati considerati nel conto economico delle amministrazioni pubbliche e pertanto la nuova contabilizzazione non implica revisioni per l'indebitamento netto». La precisazione riguarda la «revisione delle stime del debito delle amministrazioni pubbliche alla luce del nuovo manuale dell'Eurostat» .

I nuovi conti Istat non cambiano granché la narrativa di un’economia nazionale che tra il 2015 e il 2018 è uscita con un passo molto lento dalla recessione. Nel quadriennio seguito all’ultima caduta del prodotto nazionale la crescita cumulata è stata del 4,6% (contro il 4,7% stimato finora).



Le notizie più significative che arrivano dalla revisione generale dei Conti economici nazionali, esercizio effettuato insieme con gli altri istituti di statistica europei a cinque anni dal precedente legato al passaggio alla contabilità SEC 2010, parlano piuttosto di un lievissimo ribasso della crescita del Pil 2018 dallo 0,9% allo 0,8% e un peggioramento dell’indebitamento netto, ora al 2,2 (dal 2,1 comunicato in aprile; confermato al 2,4% il deficit/Pil del 2017). Un miliardo in più di disavanzo che avrà un effetto sul rapporto debito/Pil, fotografato al 132,2 lo scorso aprile e che oggi Banca d’Italia ha aggiornato avendo i nuovi dati disponibili di contabilità nazionale.

Che poco è cambiato dopo questa manutenzione straordinaria dei conti lo dice la serie dei tassi di crescita del Pil: nel 2015 +0,8% contro il +0,9% precedente, nel 2016 +1,3% dal +1,1% precedente, nel 2017 invariato al +1,7%. Nnel 2014 la crescita è invece stata nulla e non dello 0,1 per cento come finora stimato.