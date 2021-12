Istat: +500mila occupati in un anno. Produttività del lavoro, crescita record nel 2020

Nel 2020 forte aumento produttività lavoro: +1,3%

Dal report Istat sulle misure della produttività emerge che nel 2020 - in piena pandemia - la produttività del lavoro è aumentata dell’1,3%, «in un solo anno» come risultato di un calo delle ore lavorate più intenso di quello del valore aggiunto (rispettivamente -13,0% e -11,8%). La dinamica positiva della produttività segue un lungo periodo di crescita molto lenta (0,5% in media negli anni 2014-2020). La crescita della produttività del lavoro registrata in Italia (+1,3%) è «molto maggiore di quella della Germania (0,4%)»: «Entrambi i paesi - sottolinea l’Istat - si attestano sopra la media dell’Ue27, che segna un calo dello 0,1%».