L’energia affonda i prezzi alla produzione: -4,8%. Cali ridotti nell’industria

Segni positivi che sono quasi la norma nel confronto annuo con rare eccezioni: la media delle attività manifatturiere vede un progresso tendenziale dei prezzi del 3,2%, con picchi ben superiori in singole categorie. Ad esempio nell’alimentare, che vede listini più alti di oltre nove punti rispetto a quanto accadeva nell’aprile del 2022.

Trend, quello registrato dall’Istat sull’industria, che viene confermato anche dalle indicazioni in arrivo dai prezzi al consumo, in discesa contenuta e ancora timida. Occorreranno probabilmente altri mesi prima che il crollo dell’energia si trasferisca in modo più convinto a valle, prima tra le imprese e poi sulle famiglie.

Nel dettaglio

Ad aprile la discesa dei prezzi alla produzione dell'industria è del 4,8% su base mensile e dell'1,5% su base annua (era +3,7% a marzo). Sul mercato interno i prezzi diminuiscono del 6,5% rispetto a marzo e del 3,5% su base annua (da +3% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi non variano in termini congiunturali e registrano una crescita tendenziale in rallentamento (+4,4%, da +6,5% di marzo). Sul mercato estero i prezzi diminuiscono su base mensile dello 0,1% (-0,2% per l'area euro, stabili per l'area non euro) e crescono su base annua del 3,3% (+2,7% area euro, +3,7% area non euro).Sempre ad aprile, i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” crescono dello 0,2% su base mensile e dello 0,3% su base annua (da +2,5% di marzo). Anche i prezzi di “Strade e Ferrovie” crescono dello 0,2% su base mensile e registrano un incremento tendenziale dello 0,7% (era +3,5% il mese precedente). Nel trimestre febbraio-aprile 2023, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono del 7,7% (-10% sul mercato interno, variazione nulla sul mercato estero).

I settori

Ad aprile si rilevano incrementi su base annua per quasi tutti i settori manifatturieri: i più marcati riguardano industrie alimentari, bevande e tabacco (+9,2% mercato interno, +8,7% area euro, +9,4% area non euro), articoli in gomma e materie plastiche (+9,6% mercato interno, +7,5% area euro, +4,3% area non euro), industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+8,7% mercato interno) e computer e prodotti di elettronica e ottica (+13,0% area non euro). Cali tendenziali su tutti e tre i mercati si registrano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-7,3% mercato interno, -4,1% area euro, -11,3% area non euro) e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-4,4% mercato interno, -8,8% area euro, -7,5% area non euro).