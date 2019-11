Istat: culle sempre più vuote, Leonardo e Sofia i nomi preferiti

Leonardo e Sofia i nomi preferiti

Sono Leonardo e Sofia i nomi preferiti dai neo genitori, segnala l’Istat. A livello nazionale, il nome Francesco perde il suo storico primato che lo ha visto come nome più scelto dal 2001. Nel 2018, passando in seconda posizione, Francesco è “spodestato” dal nome Leonardo. In terza posizione, stabile, è ancora Alessandro. Invariata la graduatoria dei primi tre nomi femminili: Sofia, Giulia e Aurora. Nonostante ci siano quasi 29mila nomi diversi per i maschi e oltre 27mila per le femmine la distribuzione del numero di bambini secondo il nome rivela un'elevata concentrazione intorno ai primi 30 in ordine di frequenza, che complessivamente coprono quasi il 45% di tutti i nomi attribuiti ai bambini e oltre il 38% di quelli delle bambine.



Leonardo in testa in 14 regioni

Leonardo raggiunge il primato in ben 14 regioni: tutte quelle del Centro-nord (ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Elias) oltre che in Abruzzo e in Sardegna. A livello regionale, il nome Francesco si posiziona al primo posto soltanto in 4 regioni italiane, tutte del Mezzogiorno (Molise, Puglia, Basilicata e Calabria). Alessandro, invece, terzo posto a livello nazionale, non è primo in alcuna regione. Giuseppe continua a primeggiare in Sicilia e Antonio in Campania.



Emma in vetta solo a Bolzano

Per le bambine, a eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, dove al vertice si trova il nome Emma, in testa gli stessi tre nomi del podio nazionale. Sofia si conferma al primo posto in dieci regioni del Centro-nord, in Basilicata (a pari merito con Giulia) e in Calabria. Aurora, stabile al terzo posto in classifica rispetto allo scorso anno, primeggia nelle Marche e in quattro regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna). Il nome Giulia, anch'esso stabile al secondo posto, torna in cima alla classifica nel Lazio, in Puglia e in Sicilia.

Per approfondire

● Fisco, bonus sulle lezioni private dei figli se l'Isee non supera 50mila euro

● Decreto fiscale: bonus per le ripetizioni private con Isee sotto i 50mila euro

● La contraffazione pesa 174 euro su ogni taliano (neonati compresi)