Istat: disoccupazione cala a febbraio all’8,5%, tasso occupazione record al 59,6%

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il tasso di disoccupazione a febbraio scende all’8,5%, con un calo di 0,1 punti su gennaio e di 1,7 punti su febbraio 2021. Lo rileva l’Istat spiegando che nel mese le persone in cerca di lavoro erano 2 milioni 125mila con un calo di 30mila unità su gennaio e di 375mila unità su febbraio 2021. Il tasso di disoccupazione scende al 24,2% tra i giovani tra i 15 e i 24 anni con un calo di 0,6 punti sul mese e di 8,4 punti sull’anno.

Istat: a febbraio +81mila occupati mese, tasso 59,6% record

Non solo. A febbraio si registra anche un aumento di 81mila occupati su gennaio e una crescita di 777mila unità su febbraio 2021. Lo rileva sempre l’Istat sottolineando che il tasso di occupazione sale al 59,6%, livello record dall’inizio delle serie storiche. Rispetto a gennaio 2021 si registrano quasi 850 mila occupati in più; oltre la metà sono dipendenti a termine con una stima che sfiora i 3 milioni 200 mila, il valore più alto dal 1977. Rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020), il tasso di occupazione, pari al 59,6%, è superiore di 0,6 punti (record dall’inizio delle serie storiche), quello di disoccupazione è sceso dal 9,6% all’8,5%.

Loading...

Boom occupati termine: +133mila mese, +504mila anno



Da segnalare, sempre a febbraio, un boom per gli occupati a termine che aumentano di 133mila rispetto a gennaio e di 504mila unità su febbraio 2021. Lo rileva l’Istat sottolineando che gli occupati dipendenti permanenti nel mese diminuiscono di 109mila unità mentre aumentano di 112mila unità sull’anno. Tornano a crescere gli indipendenti con 56mila occupati in più su gennaio e 161mila in più su febbraio 2021.