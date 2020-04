Istat, a febbraio fatturato industria -2,1%, ordinativi -4,4% Nella media degli ultimi tre mesi l'indice generale è rimasto pressoché stabile

(endostock - stock.adobe.com)

1' di lettura

A febbraio l'Istat stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, sia diminuito del 2,1% rispetto al mese precedente. Nella media degli ultimi tre mesi l'indice generale è rimasto pressoché stabile, con una

variazione del +0,1% rispetto alla media dei tre mesi precedenti, aggiunge l'Istat. Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in termini tendenziali dello 0,9%, sintesi di una modesta riduzione dello 0,3% per il mercato interno e un marcato aumento del 3,3% per quello estero. “Anche gli ordinativi - si legge nella nota - registrano a febbraio un calo congiunturale del 4,4%, mentre nella media degli ultimi tre mesi sono aumentati dello 0,4% rispetto alla media dei tre mesi precedenti”.