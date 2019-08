Istat: «Economia italiana in lieve miglioramento»

LEGGI ANCHE / Il Pil segna il passo: crescita zero nel II trimestre 2019

Molto altro a cui aggrapparsi per una chance di ripresa a brevein effetti non c’è. Tenendo conto della fase attuale di debolezza della produzione industriale, che a giugno arretra sia rispetto al mese precedente che allo stesso mese del 2018, riducendo la performance del primo semestre ad un poco rassicurante -0,8%.

Meglio finora è andata in termini percentuali all’export (+4% tra gennaio e maggio) ma anche qui il quadro prospettico non pare brillante. La nota Istat rimarca infatti come le prospettive per gli scambi internazionali, penalizzate dal protrarsi delle tensioni commerciali e dal rallentamento dell'attività economica in Cina, rimangono negative.

Le condizioni dell’eurozona indicano peraltro una debolezza progressiva da parte dei nostri maggiori partner commerciali e non a caso la stessa rilevazione dei direttori d’acquisto (pure favorevole per l’Italia) segnala un calo della media Ue a quota 51,5 e un titolo di report eloquente: “si aggrava la crisi del manifatturiero”.

Movimenti della domanda estera ed interna comunque limitati, che secondo la stima preliminare Istat generano nel secondo trimestre 2019 per il Pil italiano una variazione congiunturale nulla, a sintesi di una diminuzione del valore aggiunto dell'industria e di un contenuto incremento in quello dei servizi.