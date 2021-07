Istat, in forte crescita la povertà assoluta: colpite oltre 2 milioni di famiglie. Difficoltà nel fronteggiare gli impegni economici

Minimo storico di nascite, crollano i matrimoni

«Nuovo minimo storico di nascite dall’Unità d’Italia», «massimo di decessi dal secondo dopoguerra», sottolinea l’Istituto nazionale di statistica. Si registra anche un calo eccezionale dei matrimoni. «I primi dati relativi al 2021 rafforzano la convinzione che la crisi abbia amplificato gli effetti del malessere demografico strutturale che da decenni spinge sempre più i giovani a ritardare le tappe della transizione verso la vita adulta, a causa delle difficoltà che incontrano nella realizzazione dei loro progetti. L'emergenza sanitaria ha imposto restrizioni che hanno dettato nuovi stili di vita e limitato la mobilità, riducendo sia i trasferimenti interni sia i flussi da e per l'estero».

Effetto drammatico della pandemia sulla mortalità

La pandemia, evidenzia l’Istat, «ha avuto un effetto drammatico sulla mortalità, non solo per i decessi causati direttamente, ma anche per quelli dovuti all'acuirsi delle condizioni di fragilità della popolazione, soprattutto anziana. Nei primi due mesi della crisi sanitaria sono aumentati i decessi legati a patologie per le quali la tempestività e la regolarità delle cure è spesso decisiva. I ritardi e le rinunce a prestazioni sanitarie - finalizzate alla cura di patologie in fase acuta o ad attività di prevenzione - avranno delle conseguenze sulla salute della popolazione. I dati più recenti sull'attività di assistenza sanitaria territoriale, visite specialistiche e accertamenti diagnostici misurano una diminuzione generale delle prestazioni, anche di quelle indifferibili».







Nove persone su dieci contano sull’aiuto di amici, parenti o vicini

La rete informale di aiuto ha svolto un ruolo di sostegno importante. Oltre 9 persone su 10 possono contare sull'aiuto di qualcuno che sia un parente, un amico o un vicino in caso di necessità. Il 93,1% definisce buoni o ottimi i rapporti con i familiari conviventi. Il 14,9% esprime paura nel dire o fare qualcosa quando si trova in famiglia.Durante la seconda ondata epidemica, il 12% dei cittadini (o un membro della loro famiglia) ha dovuto fronteggiare criticità tali da dover ricorrere ad aiuti economici, pubblici o privati, o alla vendita di beni di proprietà.In questa seconda fase emergono segnali di una transizione verso una quotidianità più vicina a quella pre-crisi: ha lavorato il 31,5% dei maggiorenni (a fronte del 16,7% di aprile 2020) mentre il 58,3% ha effettuato uno spostamento per qualsiasi motivo (28% ad aprile 2020).«Un altro segnale di ritorno alla normalità - si legge nel report - emerge dalla crescita significativa della quota di persone che non rilevano cambiamenti nel tempo dedicato ai diversi tipi di attività giornaliere rispetto al periodo precedente la pandemia».

Aspettativa di vita scesa a 82 anni: 1,2 anni meno del 2019

La speranza di vita alla nascita, per il complesso della popolazione (maschi e femmine insieme), scende a 82 anni nel 2020, ben 1,2 anni sotto il livello del 2019. Per osservare un valore analogo occorre risalire al 2012. Gli uomini sono più penalizzati: la loro speranza di vita alla nascita si abbassa di 1,4 anni, a 79,7 anni, mentre per le donne scende di un anno, a 84,4 anni, ampliando così il differenziale di genere.