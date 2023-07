Istat: inflazione, confermato calo a +6,4% annuo a giugno

2' di lettura

«Netta decelerazione» dell'inflazione nel mese di giugno: così l'Istat definisce l'andamento dei prezzi nel mese scorso, stabili rispetto al mese precedente e aumentati del 6,4% rispetto a giugno del 2022, contro una crescita del 7,6%, sempre su base annua, registrata a maggio 2023 rispetto a maggio 2022.

La nota dell'Istat parla di «un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale (l'ultima variazione nulla su base mensile si era registrata a maggio 2021)». Il rallentamento dell'inflazione, spiegano dall'istituto di statistica, continua a essere fortemente influenzato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici, in particolare della componente non regolamentata, in calo significativo rispetto a maggio.

Nel settore alimentare, l'ulteriore frenata del ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei prodotti lavorati contribuisce alla decelerazione dell'inflazione di fondo (scesa a +5,6%).

Prosegue inoltre il rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi del cosiddetto «carrello della spesa» (alimentari, prodotti per la cura della persona e della casa), che a giugno è ststa del 10,5%.

I settori merceologici

Vediamo nel dettaglio l'andamento dei prezzi: rallenta la crescita su base tendenziale dei beni energetici non regolamentati (da +20,3% a +8,4%) e, in misura minore, degli alimentari lavorati (da +13,2% a +11,5%), dei servizi relativi ai trasporti (da +5,6% a +4,7%). Flessione più marcata per gli Energetici regolamentati (da -28,5% a -29,0%).

Per contro, un sostegno alla dinamica dell’indice generale deriva dai rialzi dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +8,8% a +9,4%).

L'«inflazione di fondo», ovvero quella al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ulteriormente (da +6,0% a +5,6%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +6,2% registrato a maggio a +5,8%).

Si attenua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +9,3% a +7,5%) e, in misura minore, quella dei servizi (da +4,6% a +4,5%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -3,0 punti percentuali, da -4,7 di maggio.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano in termini tendenziali (da +11,2% a +10,5%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +7,1% a +5,7%).

L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,6% per l’indice generale e a +4,9% per la componente di fondo.