Istat: italiani scendono a 55 milioni, è declino demografico

Istat, gli italiani sono 55 milioni: è declino demografico

Gli italiani sono sempre meno. Lo dice l'Istat, presentando il Bilancio demografico nazionale riferito al 2018: al 31 dicembre dello scorso anno la popolazione residente in Italia è scesa di oltre 124mila unità sull'anno precedente, attestandosi a 60milioni e 359mila unità.

Si tratta del quarto anno consecutivo di calo, che porta a oltre 400mila i residenti "scomparsi" dal 2015. Per la prima volta negli ultimi 90 anni ci troviamo quindi in una fase di preoccupante declino demografico, con un trend che può essere ormai considerato consolidati e non attribuibile ad un effetto congiunturale più o meno prolungato.

Il calo, spiega l'Istituto di statistica,«è interamente attribuibile alla popolazione italiana», scesa a 55 milioni 104mila unità, 235mila in meno rispetto all'anno precedente (-0,4%). Rispetto al 31 dicembre 2014 la perdita di cittadini italiani (residenti in Italia) «è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila)».