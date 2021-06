Istat: un italiano su due rinuncia alle vacanze Viaggio medio 14 giorni

2' di lettura

Non oltre i 14 giorni, in Italia, usando l’auto per raggiungere la meta. Queste le vacanze che attendono un italiano su due che entro settembre andranno in vacanza secondo una indagine Istat con il ministero delle Infrastrutture. Un terzo soggiornerà in hotel, un altro terzo alloggerà nella casa di proprietà e il 26% affitterà un alloggio. Se da un lato ci si sente al sicuro dalla pandemia che non influisce sulle scelte un terzo degli italiani resterà a casa a causa della crisi economica per la mancanza di risorse e le prospettive incerte verso l’autunno. Questa la fotografia in chiaro scura scattata dall’Istituto di statistica. Chi invece è in vacanza proprio in questa settimana può spendere tra quasi 1.900 euro se ha scelto Sardegna e Sicilia oppure quasi 750 euro se soggiorna in Puglia mentre la media nazionale è di 1.263 euro. Questi i budget per una famiglia tipo di due adulti con un 12enne secondo le rilevazioni del Centro studi Ircaf che ha analizzato i costi in questo inizio di stagione. Scorrendo i costi delle varie regioni emerge come lungo la costa ligure e tirrenica il budget da stanziare si avvicina a quasi 1.500 euro contro i 1.130 della riviera adriatica e ionica. Tra le regioni più costose, dopo le due isole, ci sono la Toscana, Campania e Friuli-Venezia Giulia. Subito al di sotto della media nazionale invece ecco la Liguria che precede Molise e Basilicata. La riviera romagnola, la destinazione clou per milioni di vacanzieri di tutta Europa è nella parte medio-bassa della classifica. Qui il budget la famiglia tipo deve stanziare è un migliaio di euro per sette giorni. «Quest’anno temiamo che le difficoltà economiche non permetteranno a tante famiglie di fare un break nonostante il bonus vacanze e un quadro di offerta in alcune aree con costi contenuti - sottolinea Mauro Zanini, presidente del Centro studi Ircaf -. Pesa l’incertezza e le incognite sul clima economico in autunno». Il bonus vacanze è accettato da 3 hotel su quattro. Una possibile via per risparmiare è optare per la formula della mezza pensione ma è necessario fare con attenzione i conti. La differenza è intorno ai 160 euro la settimana per famiglia, non molto. I conti giocano un po’ più a favore della famiglia lungo la costa ligure e tirrenica dove la differenza arriva a quasi 300 euro. Abbastanza per organizzare il pranzo in spiaggia e poi cenare in hotel. «Tra mar Ligure e Tirrenico si riesce a risparmiare scegliendo la mezza pensione mentre la pensione completa è una tradizione consolidata lungo la riviera adriatica cove da decenni lo slogan è sole, mare e buon cibo» ricorda Zanini. Per finire Ircaf ha considerato la formula B&B. Il budget medio è di 716 euro: sulla costa tirrenica si superano di poco i 780 euro mentre sull’Adriatico cala a quasi 600 euro.

Loading...