Istat, mai così male il turismo come nel 2020 con perdite per quasi 64 miliardi

4' di lettura

Un tonfo così non si era mai visto. Nel 2020, la prima stagione dell’era Covid il consumo turistico interno ha perso oltre 63 miliardi rispetto al 2019 e 31 miliardi di valore aggiunto che arretra ai livelli antecendenti al 2010. Sono le dirette conseguenze del quasi azzeramento dei flussi turistici sia in entrata che in uscita a causa dell’emergenza sanitaria. I pernottamenti dei turisti stranieri in Italia sono diminuiti del 54,6%, sono mancati 207 milioni di presenze dall’estero, quelli dei residenti all’interno dei confini del 32,2%. È quanto rivela il report Istat con le stime provvisorie, soggette a revisioni, relative ai principali aggregati del Conto satellite del turismo.

Il calo dell’attività turistica ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrato in Italia. La spesa turistica in euro degli italiani in Italia e all’estero ha subito una contrazione di 50 miliardi, di cui 26 miliardi per i soli viaggi all’estero. Il crollo dei viaggi internazionali ha colpito soprattutto tour operator e agenzie di viaggio con i servizi collaterali (-55%) e ristorazione (-52,7%). Il comparto dell’ospitalità è riuscito a resistere (-18%) nonostante la caduta della parte alberghiera controbilanciata dalla tenuta della componente derivante dall’uso in proprio delle seconde case.

Loading...

Maria Carmela Colaiacovo (Imagoeconomica)

«Le anticipazioni diffuse oggi da Istat sul Conto Satellite del Turismo 2020 riportano alla luce la drammaticità della crisi che il settore ha vissuto in questi mesi, confermando le analisi che avevamo condotto e la debolezza degli interventi di sostegno rispetto ad un quadro così difficile» rimarca Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi. Secondo l’associazione i primi 6 mesi del 2021 sono partiti con grande difficoltà ma grazie alla campagna vaccinale sono arrivati i primi segnali positivi a luglio ed agosto.

Positivo il bilancio delle destinazioni mare che mediamente segnano un'occupazione delle camere del 70%, con un boom di presenze in Liguria e in Toscana (oltre l'80% l'occupazione delle camere). Bene il dato sulla montagna che, dopo aver sofferto le cancellazioni durante l’inverno 2020 a causa della chiusura degli impianti sciistici, fa ben sperare sulla prossima stagione fredda. Molto bene le strutture del Trentino che registrano un 70% di occupazione camere. Positivi i segnali anche per le aree interne a cui si è rivolta molta della domanda post-covid con un’occupazione superiore al 60%. Primi timidissimi segnali di recupero per le città d’arte che vedono chiudere Roma con un’occupazione del 40%, Firenze del 50% e Venezia del 55%. Valori migliori rispetto al passato ma decisamente ancora troppo lontani dal periodo pre-crisi (Roma, nell'estate 2019 registrava un’occupazione del 75%, Firenze dell’80% e Venezia dell’85%) come testimoniano le strutture ancora chiuse da marzo dello scorso anno. Segnali positivi a settembre con un incremento di prenotazioni ma soprattutto un ritorno atteso della clientela USA.

Milano e Venezia segnano un +15% nelle prenotazioni rispetto allo stesso mese del 2020 grazie agli importanti eventi in calendario. La città meneghina giova del Supersalone chiusosi lo scorso week end con numeri nettamente superiori alle attese e a seguire la fashion week; mostra del Cinema e Biennale di architettura per il capoluogo veneto. Più contenuti, ma comunque con segno positivo, gli incrementi delle prenotazioni (+tra il 10 e il 15%) previste per Roma e Firenze. Il mare vede la coda lunga dell’estate con un incremento delle prenotazioni di settembre tra il 5 e il 7%. «Quanto registrato questa estate è una ventata di ottimismo che ci lascia ben sperare. Certamente i risultati ottenuti e quello che prevediamo per i prossimi mesi non potrà cancellare 14 mesi di fermo pressoché totale di tutte le attività» dice Maria Carmela Colaiacovo.