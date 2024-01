A novembre l’export cala del 2,4%, l’import dello 0,6% sul mese

Alimentari, macchinari e autoveicoli sono tra le poche eccezioni positive in termini settoriali, mentre altrove si vedono soltanto segnali di riduzione.

Cali che proseguono anche dal lato delle importazioni per effetto della frenata dei prezzi dell’energia, mentre negli altri comparti si registrano lievi progressi.

La stima del saldo commerciale è pari a 3,9 miliardi di euro (da 1,5 di novembre 2022). Il deficit energetico (-4.850 milioni) è in forte riduzione rispetto all’anno precedente (-8.400 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici scende da 9.847 milioni di novembre 2022 a 8.739 milioni di novembre 2023.

Risultato eclatante è quello della Russia, mercato in cui per la prima volta ci avviamo a chiudere un anno in attivo: nei primi 11 mesi, dopo l’azzeramento degli acquisti di gas, l’avanzo sfiora il mezzo miliardo, cambiamento radicale rispetto al passivo di oltre 21 miliardi del 2022.

I dati in dettaglio

A novembre 2023 si stima una riduzione su base mensile per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più marcata per le esportazioni (-2,4%) che per le importazioni (-0,6%). La flessione dell’export riguarda entrambe le aree, Ue (-2,0%) ed extra-Ue (-2,9%). Lo comunica l’Istat diffondendo i dati sul commercio estero. Su base annua, l’export si riduce del 4,4% in termini monetari (da +3,1% di ottobre) e del 6,4% in volume. L’import registra una flessione tendenziale dell’8,9% in valore; contenuta in volume (-0,2%).