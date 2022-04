Istat: Pil torna a diminuire dello 0,2% nel primo trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo quattro trimestri di crescita sostenuta, nel primo trimestre del 2022 il Pil è tornato a diminuire: espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è sceso dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Su base tendenziale è cresciuto del 5,8%. Lo comunica l’Istat, precisando che il primo trimestre ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2021.

I fattori chiave

La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, di una riduzione in quello dei servizi e di una stazionarietà nell'industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta, spiega Istat. La stima preliminare - precisa l’Istat - ha, come sempre, natura provvisoria.

Variazione acquisita 2022 a +2,2%

La variazione acquisita per il 2022 è pari a +2,2%. A dirlo è l’Istat diffondendo i dati relativi all’andamento del Pil nel primo trimestre dell’anno, che come detto è tornato a diminuire su base congiunturale dopo quattro trimestri positivi. Tutto il 2021 è invece stato caratterizzato da trimestri in crescita: +0,3% per il primo, +2,7% per il secondo, +2,5% per il terzo e +0,7% per il quarto. L’Istat parla invece di aumento «molto sostenuto» per l’andamento del Pil tendenziale.

Il Pil degli altri

Diversamente il Pil della Germania è cresciuto dello 0,2% nel primo trimestre nonostante l’impatto della guerra in Ucraina. È la prima stima diffusa dall’istituto federale di statistica Destatis. Nel quarto trimestre del 2021 l’economia tedesca aveva registrato un calo dello 0,3% congiunturale. In Spagna il Pil è cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre del 2022, molto meno del 2,2% registrato nei tre mesi precedenti. Sul dato dell’ultimo trimestre, spiega l’Ine, influiscono l’impatto della variante Omicron del coronavirus e dell’invasione russa. Rispetto al primo trimestre del 2021, la crescita del Pil è invece del 6,4%. Sensibile è il rallentamento della crescita economica in Francia. Il Pil nel primo trimestre ha registrato una crescita zero secondo le indicazioni dell’istituto di statistica Insee che in precedenza stimava una crescita congiunturale dello 0,3%. Sulla frenata ha pesato il calo dei consumi delle famiglie. Il Pil francese nel quarto trimestre è cresciuto invece dello 0,8% (cifra rivista da Insee in rialzo dello 0,1%) dopo aver fatto segnare un +7% per l’intero 2021.