Istat, i prezzi delle case ancora in aumento del 4% in un anno (grazie al nuovo)

Si conferma la crescita dei prezzi delle case in Italia, che sia per abitazione o per investimento. Secondo le stime preliminari dell’Istat – rese note stamane – nel IV trimestre 2021 l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie è aumentat dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e del 4% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +4,1% nel terzo trimestre 2021). La crescita tendenziale si deve sia ai prezzi delle abitazioni nuove (+5,3%, in accelerazione rispetto al +4% del trimestre precedente), sia ai prezzi delle abitazioni esistenti che aumentano del 3,9%, decelerando lievemente rispetto al terzo trimestre 2021 (era +4,1 per cento).

Aumenti che si manifestano – spiegano gli analisti dell’Istat – in un contesto di crescita vivace dei volumi di compravendita (+15,9% l’incremento tendenziale registrato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale per il quarto trimestre 2021, dopo il +21,9% del trimestre precedente).

Nel breve, l’aumento è trainato dal nuovo

Sul breve periodo, ovvero sul trimestre precedente, l’aumento dei prezzi (+0,1%) è dovuto unicamente ai prezzi delle abitazioni nuove che registrano un incremento dell’1,1% mentre quelle già esistenti rimangono stabili.

In media, nel 2021, i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 2,5% con i prezzi delle abitazioni nuove che hanno fatto registrare un +3,8% e quelli delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l’80% sull’indice aggregato) che crescono del 2,3 per cento.

Rispetto alla media del 2010 – primo anno per il quale è disponibile la serie storica dell’indice, nel 2021 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 12,8% (-19,8% per le abitazioni esistenti, +7,6% per le nuove).

La ripartizione geografica



Nel quarto trimestre 2021, si conferma in tutte le ripartizioni geografiche la crescita dei prezzi delle abitazioni su base annua. Il rialzo è particolarmente marcato per le ripartizioni del Nord e per il Centro (+4,4 nel Nord-Ovest; +4,7% nel Nord-Est e +5% nel Centro) e più contenuto nel Sud e Isole (+1,3 per cento). A Milano i prezzi delle abitazioni aumentano, su base annua, del 6,1%, in accelerazione rispetto al trimestre precedente (era +3,8 per cento). Segue Roma dove si evidenzia un rialzo tendenziale del +5,2% con un’impennata dei prezzi per le abitazioni nuove (+11,2 per cento). A Torino la crescita si attesta sul +3,1% anch’essa in accelerazione dal +1,8% del trimestre precedente.