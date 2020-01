Istat: produzione industriale debole a novembre

Si conferma in generale per l’output manifatturiero il trend debole che ha caretterizzato l’intero 2019, con i primi 11 mesi dell’anno a presentare un calo dell’1,1%; il 2018 si era invece chiuso con un progresso dello 0,6%. L’ultimo “rosso” annuo per la produzione industriale risale al 2014.

In Europa

Novembre è stato in media lievemente migliore nelle maggiori economie continentali, anche se parlare di schiarita o ripresa sarebbe eccessivo . In Francia la produzione industriale è stata sostenuta dal rimbalzo dell'agroalimentare ma penalizzata dal rallentamento del settore auto. Il risultato è un +0,3% congiunturale a novembre, dopo il +0,5% del mese precedente. Oltre le attese il dato in Germani a, con l’output in progresso mensile dell’1,1%, grazie a costruzioni e manifattura in generale. Mini-rimbalzo rispetto al mese precedente che non offre spazi eclatanti all’ottimismo, dato che ad ogni modo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente il calo è del 2,6%. Esito di una frenata del commercio mondiale che si ripercuote sulle vendite oltreconfine, con l’export tedesco di novembre a cedere il 2,9% su base annua, mantenendo così nei primi 11 mesi dell’anno un progresso limitato allo 0,7%.