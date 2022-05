Istat: record occupazione marzo a 59,9%,+804mila in un anno

Boom occupazione donne, a marzo +85mila

La crescita sostenuta dell’occupazione a marzo (+81mila su febbraio) è trainata dalle donne con 85mila occupate in più sul mese e 442mila su marzo 2021 mentre gli uomini registrano 4mila occupati in meno su febbraio e 362mila in più su marzo 2021. L’Istat mette in evidenza che il tasso di occupazione femminile nel mese sale al 51,2 con un aumento di 0,5 punti su febbraio e di 2,9 su marzo 2021. Le donne occupate sono 9 milioni 776mila.