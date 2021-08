Istat: risalita contagi determina incertezza su economia

2' di lettura

«Lo scenario internazionale resta caratterizzato da un processo di ripresa economica solido ma eterogeneo tra paesi. Tuttavia, la risalita dei contagi sta determinando un aumento dell'incertezza associata all'evoluzione dell'economia mondiale». Lo scrive l'Istat nella nota mensile dell'economia a luglio. Dove ricorda la forte spinta al Pil nel secondo trimestre, che è cresciuto, in base alla stima preliminare, del 2,7% in termini congiunturali, con un dinamismo più accentuato di quello degli altri principali paesi europei. La variazione acquisita per il 2021 è +4,8%.

Segnali positivi dalle famiglie

Bene, come comunicato oggi, l'indice della produzione industriale, al netto delle costruzioni, è tornato ad aumentare: +1,0% l'incremento sia a giugno sia nel secondo trimestre rispetto al precedente. «Dal lato delle famiglie si registrano diffusi segnali positivi che interessano l'andamento del mercato del lavoro e la fiducia. Anche le vendite al dettaglio salgono». A luglio, si è ampliato il differenziale tra l'inflazione italiana e quella dell'area euro, in parte per la diversa tempistica dei saldi italiani rispetto all'anno precedente. Aumentano le attese di rialzo dei prezzi.

Per le imprese la fiducia ai massimi degli ultimi anni

Insomma, ribadisce l'Istat, «le prospettive per l'economia italiana restano decisamente positive. Per le imprese la fiducia si attesta sui massimi degli ultimi anni e il livello dei posti vacanti nell'industria e nei servizi ha superato i livelli pre-crisi». Una dato: trainate dalla ripresa del commercio mondiale, le esportazioni e le importazioni italiane hanno mostrato un deciso aumento negli ultimi mesi. Tra marzo e maggio le vendite all'estero sono aumentate del 6,1% rispetto ai tre mesi precedenti, gli acquisti da oltre confine del 9,4%. Hanno contribuito alla crescita delle esportazioni italiane sia le vendite dirette verso i mercati europei sia quelle al di fuori dell'Unione Europea (+6,1% per entrambi). Dal punto di vista della tipologia di beni esportati, ad eccezione dell'energia, le vendite di beni intermedi sono state le più dinamiche (+7,2%), seguite da quelle dei beni strumentali (+4,7%).

