Istat: nel secondo trimestre aumenta il reddito disponibile delle famiglie, inizia a scendere la propensione al risparmio

2' di lettura

Nel secondo trimestre il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. La dinamica dei prezzi (+0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno il deflatore dei consumi finali delle famiglie) ha frenato l'incremento del potere d'acquisto, aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Lo comunica l’Istat, aggiungendo che la propensione al risparmio delle famiglie è stimata al 12,9%, in flessione di 4,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente ma comunque «a livelli superiori a quelli registrati prima della crisi». Corrispondentemente, la spesa per consumi finali è aumentata in termini nominali del 5,4 per cento. La quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 42,2%, è diminuita di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 22,2%, è rimasto sostanzialmente stabile in termini congiunturali (-0,1 punti percentuali).

Incidenza del deficit delle Amministrazioni sul Pil si è sensibilmente ridotta

Nel secondo trimestre 2021 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al 7,6%, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente risultava pari al 12,9% per cento. Per l’Istat «l'incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pil si è sensibilmente ridotta in termini tendenziali per la consistente riduzione delle uscite, solo in parte compensato da un calo nelle entrate». Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un'incidenza sul Pil del -3,6% (-8,7% nel secondo trimestre del 2020). Il saldo corrente delle AP è stato anch'esso negativo, con un'incidenza sul Pil del -1,0% (-8,0% nel secondo trimestre del 2020). La pressione fiscale è stata pari al 41,9%, in riduzione di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando era stata del 42,4%.

Loading...

Parte nuovo round censimento permanente, campione di 2,4 milioni di famiglie

Infine oggi l'Istat presenta il Censimento permanente della popolazione 2021.

Quest'anno il Censimento coinvolgerà un campione di 2 milioni e 472.400 famiglie, in 4.531 Comuni sull'intero territorio nazionale, che forniranno informazioni statistiche per realizzare un quadro informativo utile a capire la struttura demografica e socio-economica della popolazione e per conoscere meglio il Paese in cui viviamo.