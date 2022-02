Istat: il sistema delle imprese recupera solidità, ma due terzi ha difficoltà a reperire competenze necessarie da assumere

Pnrr, l' importanza tende a crescere all'aumentare della dimensione aziendale

In accordo con quanto riscontrato nella percezione delle criticità, il fattore di sostegno che le imprese segnalano con maggiore frequenza è la ripresa della domanda interna. Le misure che costituiscono il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono un fattore di sostegno percepito da una parte importante ma non prevalente delle imprese, almeno sull'orizzonte temporale del primo semestre del 2022. Per ciascuno dei capitoli del PNRR direttamente considerati, circa la metà delle imprese non li considera rilevanti come traino dell'attività. Il giudizio riguarda sia le misure legate alla transizione ecologica (il 47,7% le reputa di modesta o elevata importanza) sia quelle inerenti le infrastrutture e la mobilità sostenibile (47,1%) che hanno evidentemente un orizzonte di sviluppo più lontano. Più della metà delle imprese assegna una modesta (36,0%) o elevata (17%) rilevanza alle misure legate a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Per tutte le tipologie di misura PNRR, l'importanza (modesta o elevata) tende a crescere all'aumentare della dimensione aziendale, soprattutto nei capitoli legati a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura e alla rivoluzione verde e transizione ecologica. A livello settoriale, una minore rilevanza si associa alle imprese attive nel terziario non commerciale: più della metà considera non rilevanti i diversi capitoli del PNRR.

Smart working ancora diffuso nei servizi e nelle imprese più grandi

La diffusione delle modalità di smart working o telelavoro risulta in calo rispetto alla rilevazione effettuata nell'autunno precedente, che aveva colto una fase in cui il riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria aveva determinato misure di contenimento e comportamenti sfavorevoli al lavoro in presenza. La quota di imprese che segnalano l'utilizzo di modalità di lavoro a distanza è risultata del 6,6%, a fronte dell'11,3% registrato nella precedente indagine (oltre il 20% tra marzo e maggio 2020). Le differenze settoriali restano molto ampie e piuttosto stabili nel tempo. L'attività di lavoro a distanza è risultata più frequentemente utilizzata dalle imprese dei servizi: quasi un'impresa su dieci dichiara di farvi ricorso (14% a fine 2020). All'interno del comparto una quota elevata si rileva nei servizi di informazione e comunicazione (34,3%), attività professionali, scientifiche e tecniche (24,4%), istruzione (19,0%) e attività finanziarie e assicurative (17,4%). Nell'industria, la quota di imprese che si avvalgono di tale forma di lavoro è risultata limitata (5,8%) e di gran lunga inferiore a quella osservata a fine 2020 (11,6%).