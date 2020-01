Istigazione all’odio razziale, sì al sequestro di Radio Studio 54 Per la Suprema corte c’è il fumus del reato, extracomunitari in Italia descritti come cannibali, stupratori e ladri per un impulso di origine etnica di Patrizia Maciocchi

(12386)

2' di lettura

Via libera al sequestro preventivo degli impianti di Radio Studio 54, per gli indizi del reato di istigazione all’odio razziale. Nel mirino dei giudici è finita la trasmissione “Voce del popolo”, nel corso della quale, secondo l’accusa, venivano propaganadate e diffuse idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico. La Cassazione (sentenza 3722) ha respinto il ricorso del fondatore e conduttore Guido Gheri, e nel confermare il sequestro i giudici hanno ribadito che per far scattare il reato di isgazione all’odio razziale non basta un sentimento di generica antipatia.

L’odio razziale

L’odio razziale ed etnico «è integrato da un sentimento idoneo a determinare il cncreto pericolo di comportamenti discriminatori». Una proganda dunque finalizzata a influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni. Il - razzismo sottolinea la Suprema corte - è fondato sulla qualità personale del soggetto e non - invece - sui suoi comportamenti. Un contesto in cui, al momento, sembra rientrare il comportamento dello speaker, un dj negli anni 80 abbastanza noto in Toscana. L’indagato in più occasioni aveva definito gli extracomunitari presenti in Italia, in quanto tali, “cannibali, stupratori e ladri”.

L’impulso a delinquere di orgine etnica

Gheri ricollegava solo alla loro «peraltro variegata etnia, la propensione a commettere i più vari, ed odiosi delitti, alla cui consumazione - scrivono i giudici - sarabbero pertanto condotti non dalla loro volontà di singoli individui ma da un ineluttabile destino e da un incoercibile impulso derivanti esclusivamente dalla loro origine etnica». Il conduttore per evitare di essere ancora accusato di istigazione all’odio razziale come già avvenuto in passato, aveva trovato un “brillante” escamotage: aveva sostituito il termine extracomunitari con “marziani”.