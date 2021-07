Istituti tecnici, il viaggio del Sole 24 Ore

2' di lettura

Parte il viaggio del Sole 24 Ore per raccontare gli Its, gli Istituti tecnici superiori, la prima esperienza italiana di istruzione terziaria professionalizzante, non accademica, legata al sistema produttivo e al mondo del lavoro, oggi vere e proprie «Accademie del Made in Italy», dove i giovani si formano sulle tecnologie abilitanti delle aziende.

L’annuncio è stato fatto dal direttore del nostro giornale, Fabio Tamburini, agli «Its Pop Days», organizzati a inizio maggio da Confindustria, assieme a Umana e Indire, ed ha subito acceso l’attenzione di famiglie, studenti, e governo, verso queste vere e proprie “officine del sapere tecnico” ad alto contenuto tecnologico.

Gli Its hanno un tasso di occupazione elevatissimo: oltre l’80%, con punte del 90-100%, e nel 92% dei casi l’impiego ottenuto dal ragazzo è in un’area coerente con il percorso svolto in aula e on the job. Il tema è molto caldo: dal Pnrr arriveranno 1,5 miliardi aggiuntivi, ed è in cantiere in parlamento la riforma dei percorsi Its, molto cara al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Il nostro viaggio inizia da Frosinone, dove domani, 1° luglio, alla presenza dei vertici di Confindustria (il presidente, Carlo Bonomi, e i vice presidenti, Maurizio Stirpe, lavoro, e Gianni Brugnoli, capitale umano) premieranno 23 neodiplomati dell’Its Meccatronico del Lazio, già tutti assunti. Nella puntata successiva saliremo in Lombardia, all’Its «Nuove tecnologie della vita», un altro fiore all’occhiello, legato al distretto chimico e biomedicali. Nel nostro viaggio spazieremo da Nord a Sud Italia, raccontando l’eccellenza dell’Its e dei principali distretti economici, dall’aerospazio, al food, all’Ict, passando per meccanica-turismo-beni culturali. Tutti territori dove formazione e imprese si parlano. E i risultati per i giovani si vedono.