Istituto Ganassini in crescita, dalla Spagna alla Cina

«Il contesto internazionale instabile non è favorevole, ma non siamo abituati a fermarci e continueremo anche per il 2024 a sviluppare le nostre marche sia in italia che all’estero. Sempre di più stiamo mettendo le esigenze di salute al centro dei nostri progetti, ampliando le collaborazioni con medici e farmacisti». Giuseppe Ganassini, amministratore delegato, di Istituto Ganassini è ottimista sul futuro del gruppo di dermocosmetica di famiglia che chiuderà l’anno con un fatturato oltre i 230 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al 2022. La ricerca è il motore dello sviluppo. «Il mondo è pieno di prodotti buoni, ma non è facile trovare prodotti pensati realmente per risolvere un problema – spiega l’ad –. Come diceva il mio bisnonno, fondatore dell’Istituto Ganassini, identificare un problema e trovare una soluzione di efficacia».

Il gruppo cresce anche all’estero. «Siamo leader in Spagna – dice Ganassini –. Abbiamo anche appena definito una partnership triennale con le squadre femminili di calcio e basket del FC Barcelona con l’obiettivo comune di promuovere lo sport mettendo la donna al centro. In virtù di questa collaborazione, Rilastil è diventato il global partner di questi due gruppi del club e, in modo esclusivo, il “partner ufficiale per la cura della pelle e la protezione solare”. Abbiamo inoltre una buona base in Cina con cui copriamo una buona parte del mercato asiatico. Abbiamo partner consolidati in Middle East e da due o tre anni stiamo consolidando il Sud America. Il prossimo passo sarà le aperture di filiali, partendo da Portogallo, Marocco e Repubblica Ceca».

La sostenibilità e l’etica guidano da sempre i piani di sviluppo. «Quest’anno Istituto Ganassini ha pubblicato il primo Bilancio di sostenibilità – conclude l’ad –, ha elaborato un Codice di condotta dei fornitori e un Codice etico che guida l’operato di tutti i collaboratori del gruppo. Lavoriamo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità, ma soprattutto la nostra fondazione ha a cuore l’aiuto alle comunità sia locali che dei Paesi più bisognosi».