Istituto Ganassini, nuovo polo produttivo e logistico all’avanguardia per la tutela dell’ambiente nel 2024

La terza area d’azione concerne la tutela e il rispetto dell’ambiente, ponendo l’accento su una gestione responsabile dell’energia, dell’acqua, delle materie prime e sulla riduzione della produzione dei rifiuti e delle emissioni di gas serra. All’interno degli stabilimenti sono state installate caldaie a condensazione che consentono un risparmio dei consumi di circa il 30% e una riduzione delle emissioni inquinanti del 20% rispetto agli impianti tradizionali. In parallelo, è stato attivato un sistema informatizzato dedicato al monitoraggio dei consumi di energia elettrica e gas anche in tempo reale. Ma non è tutto: l’azienda si sta infatti impegnando anche nella promozione della sostenibilità̀ degli approvvigionamenti: per ridurre il proprio impatto, dal 2019 tutta l’energia elettrica acquistata dall’azienda proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, all’interno degli uffici e dei laboratori sono state installate luci a led in grado di ottenere un risparmio dei consumi di elettricità̀ del 75% rispetto all’illuminazione tradizionale. Infine, è stato introdotto l’utilizzo di luci con sensori di movimento per l’accensione e lo spegnimento in automatico in bagni, scale, corridoi e parcheggio.

Il gruppo ha anche intrapreso un percorso per diventare un’azienda plastic-free: nei distributori di bevande delle aree ristoro le tazzine da caffè e le palette di plastica sono state sostituite con tazzine di carta e palette di legno e, a partire dalla primavera 2023, nella mensa aziendale è stato eliminato l’utilizzo di plastica monouso. A tutti i dipendenti è stata donata una borraccia in vetro e sono stati installati erogatori di acqua fredda e calda nei punti ristoro. Tutte le bottiglie da 0,5lt di acqua utilizzate durante i meeting, i corsi di formazione ed i workshop che si tengono in azienda sono state sostituite da lattine in alluminio, 100% riciclabile e fornite da Wami, azienda che si impegna a donare 100 lt di acqua potabile per ogni lattina venduta alle comunità nei Paesi in via di sviluppo.

Il 77% dei rifiuti prodotti è stato differenziato e solo l’11% avviato in discarica nel 2022. Il restante 12% è rappresentato dai rifiuti di laboratorio che sono stati destinati all’incenerimento con recupero di energia. Anche la quota di packaging da materiali di origine rinnovabile è aumentata passando dal 29% nel 2021 al 34% nel 2022.Infine, la quarta area d’azione è incentrata sull’impegno per la ricerca scientifica, intesa sia come mezzo per migliorare le performance e la sicurezza dei propri prodotti sia come fonte di progresso e di conoscenza per l’intera collettivià.̀Negli ultimi 13 anni sono state erogate 4 borse di studio, con uno stanziamento di circa 100.000 euro ciascuna, l’ultima delle quali stanziata per una ricerca di tre anni, iniziata a ottobre 2022 presso l’Università degli Studi di Pavia.

«È con grande orgoglio che presentiamo questo Bilancio di sostenibilità a tutti i nostri stakeholder – ha detto Domenico Ganassini di Camerati, presidente del gruppo Ganassini –. Con questo documento intendiamo comunicare il nostro impegno in tema di sostenibilità, da sempre al centro della nostra filosofia ispiratrice. Siamo di fronte a una nuova tappa lungo il nostro cammino di sostenibilità aver creato il dipartimento CSR – Corporate Social Responsibility, ed essere diventati Società Benefit. Intendiamo perseguire un modello di business sostenibile, innovativo in grado di creare valore nel lungo periodo attraverso un piano strategico chiaro, efficace e condiviso con tutte le parti interessate».

