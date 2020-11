Istituto Ganassini tra sociale e green Forte impegno a favore delle onlus e sulla difesa dell’ambiente di Marika Gervasio

La linea per capelli Bio-Force di Bioclin

Forte impegno a favore delle onlus e sulla difesa dell'ambiente

Sostenibilità fa rima con corporate social responsibility per Istituto Ganassini, gruppo dermocosmetico italiano proprietario dei brand, tra gli altri, Rilastil, Bioclin Laboratorio Dermonaturale, Vidermina e Tonimer, ma anche con produzione green. Prosegue infatti la collaborazione con la onlus Una Goccia per il Mondo e, dopo aver finanziato la costruzione e l’allestimento di una biblioteca all’interno della scuola cambogiana di Siem Reap, ora l’azienda ha donato 32 famiglie del villaggio galleggiante Mechrey in Cambogia altrettanti filtri che depurano l’acqua inquinata del lago e la trasformano in acqua potabile oltre ad alloggi per gli studenti della scuola.

Ma non è tutto. Nei laboratori di ricerca di Bioclin Laboratorio Dermonaturale, marchio del gruppo, vengono realizzati prodotti con principi attivi di origine vegetale: il 92% delle formulazioni è, infatti, di origine naturale. La denominazione d’origine garantisce tracciabilità e qualità di ogni prodotto. Il brand utilizza principi attivi eco-sostenibili, biologici ed eco-certificati e predilige l’uso di oli essenziali puri. Le formule sono biodegradabili: una volta reintrodotte nell’ambiente a contatto con acqua, aria e suolo si trasformano in elementi biocompatibili riducendo a zero l’impatto sull’ambiente. Rispondono a questa logica anche i packaging, tutti green, certificati Fsc, provenienti da materiale riciclato e riciclabile.

L’impegno per la salvaguardia delle risorse ambientali si concretizza anche con il sostegno alla Fondazione Slow Food per la biodiversità onlus, grazie al progetto «Presidi Slow food» che supporta e valorizza le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire.

L’acqua ecosostenibile di guaranà presente nei prodotti della nuova linea per capelli deboli Bio-Force, per esempio, è selezionata da produttori locali appartenenti al circuito dei presìdi Slow Food e viene estratta con un procedimento delicato, privo di solventi, e in grado di ottenere un principio attivo unico nel panorama della dermocosmesi in farmacia. L'acqua ecosostenibile di guaranà, infatti, contiene un gran numero di composti antiossidanti che, oltre ad avere un'azione energizzante e rivitalizzante, sono in grado di allungare la fase di crescita del capello.

Tutti i prodotti sono formulati secondo la logica dell'eco-sostenibilità. La formula di Bio-Force Lozione Spray Rinforzante è biodegradabile all’87%, lo Shampoo Rinforzante addirittura al 100%. I flaconi sono realizzati in R-PET, materiale ottenuto dalla rigenerazione di bottiglie riciclate e nuovamente riciclabile. In materiale biodegradabile di ultima generazione anche l’etichetta e la colla.