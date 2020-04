Sileoni (Fabi): alcuni vertici delle banche ostacolano i prestiti Istituto per il credito sportivo in campo per la liquidità delle società, spiega il presidente dell’Ics Andrea Abodi di Nicola Barone

Dai bancari dito puntato contro i vertici di alcuni gruppi che ostacolano l'attuazione delle misure a favore delle imprese, già rallentate per via di un meccanismo troppo complesso. Nel settore, come riferito in audizione alla Camera dal segretario generale della Fabi Lando Sileoni, si registrano alcuni problemi a partire da circolari predisposte in tempi non particolarmente veloci e procedure non chiare dappertutto e continuamente modificate. Si continua con la rinegoziazione di vecchi finanziamenti in taluni casi proposta come obbligatoria, la richiesta di documentazione non prevista dal decreto (bilanci e dichiarazioni fiscali anche quando è sufficiente l'autocertificazione, come nel caso dei prestiti fino a 25mila euro) per finire con la valutazione approfondita del merito di credito anche se non necessaria. «Le lavoratrici e i lavoratori bancari a ogni livello di responsabilità, compresa la fascia più bassa del gruppo dirigente - spiega Sileoni - non hanno alcuna responsabilità tutte le decisioni e la stessa politica del gruppo bancario vengono sistematicamente prese dall'alto».

Ics in campo per la liquidità delle società sportive

Il Fondo da 100 milioni di euro per il sostegno alle società sportive «avrà piena attuazione questa settimana, compatibilmente con la pubblicazione del decreto che stabilirà i criteri per l'accesso, con un regolamento trasparente, una offerta che è una novità per quel che ci riguarda, visto che finora in oltre 60 anni di storia abbiamo finanziato l'80% degli impianti sportivi in Italia ma mai ci eravamo cimentati con il tema della liquidità». Così il presidente dell'Istituto per il credito sportivo Andrea Abodi riferendo in un'audizione informale alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati in merito all'esame del disegno di legge del decreto n. 23 del 2020, recante, tra le altre, misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali.

Destinatarie circa 100mila unità

«Da quando è stata approvata la norma, l'8 aprile scorso - specifica Abodi - abbiamo costituito una sorta di banca parallela» grazie all'attivazione di una struttura che opera «con grande abnegazione e senso del dovere». E che, ha sottolineato il presidente dell'Ics, «non era predisposta neanche sotto il profilo tecnologico». Il Fondo sarà destinato «a circa 100mila unità, sapendo che potrà coprire solo una parte delle esigenze ma è importante che si sia aperto un canale per il sostegno di queste realtà». Il tetto per ciascuna assegnazione è stato fissato in «25mila euro, parametrata al 25% del fatturato del 2019, con un finanziamento a tasso zero e senza garanzia».

