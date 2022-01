Ascolta la versione audio dell'articolo

Mille classi per le scuole superiori in quattro anni

L’esperimento delle scuole superiori in 4 anni si allarga da 192 a mille prime classi. Per i licei e gli istituti tecnici si parte nell’anno scolastico 2022-2023, per i professionali nel 2023-2024

Settembre 2022 per licei e tecnici

Decreto Istruzione 344/2021

102

Piano per aumentare gli asili nido

Parte il piano per potenziare asili nido e scuole dell’infanzia. I 3 miliardi stanziati sono così divisi: 2,4 per la fascia 0-2 anni (il 55,29% di queste risorse andrà al Mezzogiorno) e 600 milioni per la fascia 3-5 (40% al tranche di uno stanziamento complessivo di 4,6 miliardi, grazie ai quali si realizzeranno 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti per accogliere i bambini

Primi mesi del 2022

Pnrr

103

Più mense e tempo pieno potenziato

Con 400 milioni (fondi Pnrr) si potenzia il tempo pieno attraverso l'incremento delle mense scolastiche (il 57,68% delle risorse andrà al Mezzogiorno). Si realizzeranno circa mille interventi, anche riqualificando spazi esistenti

Primi mesi del 2022

Pnrr

104

Trecento milioni per le palestre

Con 300 milioni (il 54,29% delle risorse andrà al Mezzogiorno) si incrementa l’offerta di attività sportive attraverso la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle esistenti, per un totale di 230.400 metri quadrati da realizzare o riqualificare

Primi mesi del 2022

Pnrr

