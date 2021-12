Istruzione, nel 2020 Lazio prima regione per lauerati (18,5%). Resta divario Nord-Sud

A livello regionale il gap di genere più importante si ha per coloro che non hanno conseguito un titolo di studio: in Basilicata, su 100 individui 64 sono donne, 63 in Umbria e Marche. Il Trentino-Alto Adige è l'unica regione in cui la componente maschile non istruita sovrasta, anche se di poco, quella femminile (50,4% contro 49,6%).

Differenze di genere sul territorio si hanno anche per le licenze di scuola elementare: in Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto le donne rappresentano oltre il 60% delle persone con il grado più basso previsto dal nostro sistema di istruzione. Per licenze di scuola media e diplomi di scuola secondaria superiore il divario tra i due sessi non raggiunge mai i 10 punti percentuali.