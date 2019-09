Istruzione/Lorenzo Fioramonti

Salto in avanti di Lorenzo Fioramonti, “promosso” a ministro dell'Istruzione dopo aver ricoperto la carica di vice nel primo governo Conte. Laureato in Storia del pensiero economico a Tor Vergata e addottorato all'Università di Siena, Fioramonti ha poi intrapreso la carriera accademica. È attualmente in aspettativa dal ruolo di professore ordinario di Economia Politica all'Università di Pretoria (Sudafrica).