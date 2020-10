Istruzioni per battere il caos. Primo passo, andare a votare

Per quanto riguarda Semiotics of the Kitchen del 1975, non cambierei niente di quell'alfabeto dell'insoddisfazione. Dopotutto, che cosa è cambiato, nella sostanza, per le donne? L'opera ha d'altronde ispirato moltissimi video di altri artisti – soprattutto artiste – che esprimevano il loro punto di vista – critico – sul tema del ruolo della donna. Non mi è mai piaciuto dire a qualcuno che cosa fare, figuriamoci agli artisti. Il mio lavoro è evidenziare i problemi e sperare che altri possano individuare i modi per agire. Continuo a credere che gli artisti dovrebbero comportarsi da cittadini, partecipando alla vita pubblica. Sia l'impegno civile sia quello per il voto sono indispensabili, perché viviamo in una condizione d'emergenza, dato che Trump minaccia di non lasciare il suo incarico.

Le disuguaglianze, ormai strutturali, e il saccheggio dell'ambiente devono per forza essere combattuti con campagne per il cambiamento: l'attivismo richiede sintesi, enfasi e azioni simboliche. Questa è la pratica, il linguaggio del cambiamento, anche se strategie e tattiche sono in costante rinnovamento. Chi critica restando a bordocampo difficilmente si butta nella mischia.

L'arte, da sola, ha scarsa capacità di produrre un cambiamento nella “pubblica arena”. Associandosi ai movimenti di protesta, diventa invece il più efficace strumento per concentrare energia, simbolica e concreta. Dal mio punto di vista, gli artisti dovrebbero riconoscere il loro ruolo di fulcro di un possibile cambiamento, con i loro lavori e con i loro interventi, fornendo un contesto per la comprensione dell'uomo. Ma, grazie a Dio,

ora andremo ai seggi. E a occupare le strade.

(Testo raccolto da Stefano Castelli)

Martha Rosler può vantare una carriera ormai cinquantennale senza cali di tensione. I suoi lavori sono in collezione nei maggiori musei del mondo e istituzioni come il MoMa e il Pompidou le hanno dedicato mostre personali. Realizza video, fotografie, opere testuali, installazioni e performance. Il suo argomento è la sfera pubblica: politica interna e internazionale, mass media, guerre, condizione femminile. In questi ultimi anni ha realizzato tra l'altro lavori che criticano, con ironia e fermezza, la presidenza di Trump. In Italia lavora con la galleria Raffaella Cortese di Milano.