Isybank conquista i primi 60mila clienti

La crescita è ben visibile nei numeri. Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, ha già raggiunto i sessantamila nuovi clienti e sta gestendo «al meglio quelli che sono già passati nel corso della prima fase. Questi dati confermano la validità del progetto Isybank e rappresentano un risultato unico sul mercato, raggiunto in così pochi mesi dal lancio (giugno 2023)». Lo ha spiegato Claudia Vassena, responsabile sales&marketing digital retail di Intesa Sanpaolo, in una intervista a Radio24.

La prima fase e il consenso esplicito

La prima fase iniziata a ottobre 2023 si è «conclusa con successo e con il 90% dei clienti che ora utilizza quotidianamente Isybank. Con la nuova informativa inviata a tutti iclienti in questi giorni, i titolari dei conti correnti dovranno fornire il «consenso esplicito se vogliono passare a Isybank», evidenzia Vassena. «Continuiamo a lavorare per costruire storia di successo e tutta italiana: per i clienti della seconda fase che avverrà a marzo, già informati nel mese di luglio, in questi giorni arriverà l'informativa che va a sintetizzare tutti i vantaggi del passaggio», ha concluso Vassena