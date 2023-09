IT-alert: primo test in Lombardia, Basilicata e Molise. Ecco come è andata dove c’è già stato

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nessun allarme, è solo una sperimentazione. Alle 12 tutti i cellulari presenti a Milano e nel territorio della regione Lombardia riceveranno un messaggio accompagnato da un suono unico e riconoscibile. Si tratta del primo test di IT-Alert in Lombardia il nuovo sistema di allerta nazionale promosso dal Dipartimento di Protezione civile che, dopo la fase di sperimentazione, sarà in grado di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. La stessa cosa avverrà alla stessa ora in Basilicata e in Molise.

Il 21 settembre test nel Lazio, in Valle d’Aosta e in Veneto

Il calendario prevede poi il test il 21 settembre, quando i messaggini arriveranno nel Lazio, in Valle d’Aosta e in Veneto. Il 26 settembre sarà la volta di Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento. Il 27 settembre i cellulari trilleranno in Liguria, il 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Loading...

Quando si attiva il sistema

Dopo la prima fase di sperimentazione il sistema di allerta si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari, incidenti in stabilimenti chimici e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici. Il sistema è unidirezionale (dall’operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall'operatore telefonico di riferimento.

Finora compilati quasi 800mila questionari

Finora sono stati 792.611 i questionari compilati a seguito delle attività dei primi cinque test di IT-alert effettuati tra fine giugno e inizio luglio 2023 in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna. Il 90% di chi ha risposto ha dichiarato di aver ricevuto il messaggio di prova, mentre il restante 10% ha indicato di non averlo ricevuto sebbene si trovasse, nel giorno e nell'ora dei test, sul territorio interessato. Tra coloro che hanno ricevuto il messaggio, il 97% ha risposto di averlo trovato chiaro. Sempre rispetto al totale di chi ha indicato di aver ricevuto correttamente il messaggio, l'84% ha dichiarato di non aver avuto difficoltà nell'interagire con la notifica di IT-Alert, mentre il restante 16% ha segnalato come principale difficoltà riscontrata quella dovuta al fatto che il messaggio scompare dopo la visualizzazione.



Sensazione di spavento per il 20%, il 15% sorpreso

Nonostante l'86% dei partecipanti abbia confermato di aver sentito parlare di IT-alert nei giorni precedenti le attività di sperimentazione, prevalentemente tramite social media e web, una sensazione di spavento nel momento della ricezione del messaggio è stata comunque segnalata dal 20%, mentre il 15% si è detto sorpreso. Alla domanda “Hai compreso subito che si trattava di un messaggio istituzionale?” il 59% ha risposto positivamente, mentre una buona parte di coloro che hanno compilato il questionario ha dichiarato di aver pensato che potesse trattarsi di un virus.Questi contributi, hanno sottolineato, «sono fondamentali perché consentono di individuare eventuali elementi sui quali è necessario lavorare ulteriormente e migliorare nel suo complesso questo nuovo sistema».